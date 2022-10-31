Під Києвом є поранені та руйнування в результаті ракетних ударів РФ

РФ вдарила ракетами по Київській області / t.me/andrii_nebytov

В одному з районів Київської області внаслідок ворожих ракетних обстрілів є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як пише він у Telegram, також є руйнування після ракетних ударів російських окупантів.

Начальник поліції Київщини уточнив, що на місці прильотів працюють рятувальники і правоохоронці.

"Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київської області Силами протиповітряної оборони вже збиті ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів та влучень окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники і поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - додав Нєбитов.

/ t.me/andrii_nebytov

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.

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