Під Києвом є поранені та руйнування в результаті ракетних ударів РФ

У Київській області на місці прильотів працюють рятувальники і правоохоронці.
В одному з районів Київської області внаслідок ворожих ракетних обстрілів є постраждалі, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Як пише він у Telegram, також є руйнування після ракетних ударів російських окупантів.
Начальник поліції Київщини уточнив, що на місці прильотів працюють рятувальники і правоохоронці.
"Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київської області Силами протиповітряної оборони вже збиті ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів та влучень окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники і поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", - додав Нєбитов.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.
Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.
Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня. Всього окупанти випустили 15 ракет.
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