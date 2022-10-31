Криваві розбірки в Криму: військові РФ влаштували бійку зі стріляниною, є загиблий і поранені

Жителі Перевального почули крики і стрілянину на території військового об'єкта, і викликали поліцію.
У захопленому РФ Криму під час бійки у військовій частині російських окупантів загинув військовослужбовець.
Конфлікт стався в частині, що знаходиться недалеко від села Перевальне, повідомляє Telegram-канал Baza.
Відзначається, що жителі почули крики і стрілянину на території закритого об'єкта, і викликали поліцію.
При цьому військові з керівництва частини пояснили прибулим поліцейським, що конфлікт вже вичерпаний і в справі розбираються військові слідчі.
Разом з тим в місцеву лікарню привезли одного потерпілого — медики діагностували у нього забої і відправили лікуватися на дому.
"Другому потерпілому допомога вже не була потрібна — за даними лікарів швидкої допомоги, які приїжджали в частину, він загинув", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що з території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.
Про групу з 13 втекли російських військових розповіла глава Фонду Ольга Романова.
Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і перебувають на території Криму.
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