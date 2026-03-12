"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

Глава держави пояснив, чому Київ не готовий віддавати території та на які компроміси вже пішла Україна.

Володимир Зеленський висловився щодо ключових питань укладення миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Коли може закінчитися війна в Україні

Чи є прогрес у питанні гарантій безпеки для України

Як Угорщина та Словаччина шантажують Київ

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виконавчому редактору Politico Germany Гордону Репінські, в якому він розповів про компроміси Києва, тиск на Кремль, ставлення до Володимира Путіна, конфлікт з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном і перспективи завершення війни.

Главред зібрав головні тези українського лідера.

Про "здачу" територій

Зеленський відповів на питання про те, чи існує певна мета, досягнувши якої він міг би розглянути можливість виконати вимоги Кремля і передати країні-агресору РФ східні території України.

"Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх сторін навколо мене. Я президент, і я повинен захищати Конституцію, незалежність моєї країни і мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно", — відповів президент.

Він також підкреслив, що завершення війни на умовах, які висуває Росія, може стати серйозним ризиком і навіть історичною помилкою.

"Я думаю, що це великий ризик і, можливо, навіть історична помилка, тому що ми дамо їм дуже-дуже сильні укріплення. Ми дамо їм дуже сильні оборонні лінії, і ми дамо їм моральний дух", — сказав Зеленський.

Зазначимо, президент неодноразово говорив про те, що здача територій є неприйнятною для України. Зеленський пояснював, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство.

Крім того, передача Росії таких міст, як Слов'янськ і Краматорськ, означала б негайну окупацію близько 200 тисяч українців.

На які компроміси готова піти Україна

Україна зацікавлена в проведенні мирних переговорів і вже продемонструвала безліч компромісів. Однак, Київ не готовий віддати російському диктатору країну. При цьому апетити Путіна тільки зростають.

"Я думаю, Україна вже продемонструвала безліч компромісів. Перший – вони вбили так багато людей. Вони почали цю війну. Тепер президент Трамп не порушує питання відповідальності. І ніхто про це не говорить. І всі намагаються забути про окуповані території, про ту частину цієї війни, яка почалася з окупації Криму і Донбасу", - нагадав Зеленський.

"Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони [росіяни] не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я вважаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про таку величезну кількість втрат", - додав президент.

Він також згадав про ситуацію минулого року, коли американська адміністрація закликала Україну погодитися на припинення вогню, попереджаючи, що інакше допомога може бути припинена.

"Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація", — пояснив Зеленський.

Про гарантії безпеки і тиск на Путіна

Україна підтримує проведення переговорів, але для завершення війни США повинні більше тиснути на Росію. Крім того, необхідні гарантії безпеки, які ляжуть в основу мирної угоди.

"Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, поки що немає жодних деталей щодо гарантій безпеки для України.

"Давайте будемо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", - сказав він.

Зеленський розповів про те, як Трамп запитав його, чи можуть гарантії безпеки США бути сильнішими за НАТО.

"Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?", - відповів український президент.

Він також наголосив на необхідності схвалення гарантій безпеки національними парламентами та Конгресом США. Цей крок дозволить бути впевненими, що майбутні адміністрації не зможуть від них відмовитися.

Безпекові угоди для України / Інфографіка: Главред

Про стосунки з Путіним

Зеленський підтвердив факт глибокої ворожнечі з главою Кремля Путіним, але в той же час заявив, що мир не залежить від "дружби" лідерів.

"Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Ніякої дружби – він вбивця. Він намагався окупувати нас і вбив багатьох людей. Ми відповіли – і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир – це не питання емоцій. Ненависть – це про емоції", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що мирний договір – це конкретний документ, який дає людям можливість жити і зупинити війну. Тут не йдеться про особисті стосунки.

"Саме тому це наш пріоритет. Це не стосується особистих стосунків, це не стосується особистостей", - додав глава держави.

Коли закінчиться війна

У Зеленського запитали, чи вірить він у закінчення російсько-української війни в 2026 або 2027 році.

"Ми зробимо все зі свого боку, щоб закінчити цю війну якомога швидше. Але не все залежить від нас. І це сумно. Але ми повинні розуміти, що багато що залежить від волі Росії. Вони агресори, вони великі, і вони не демонструють волю до швидкого закінчення війни", - сказав він.

При цьому Зеленський впевнений, що Кремль не досягне повної окупації України.

"Війна закінчиться так швидко, як тільки це буде можливо. В іншому випадку, вона [війна] затягнеться довше, ніж ми припускаємо. У будь-якому випадку у Росії недостатньо сил, щоб окупувати нас", - підкреслив глава держави.

Про нафтопровід "Дружба" і шантаж

Як сказав Зеленський з посиланням на представників Європейської комісії, якщо Україна не відновить транзит російської нафти, то Угорщина і Словаччина будуть блокувати виділення Україні кредиту від ЄС на €90 млрд.

"Як я зрозумів з того, що сказала мені Єврокомісія, вони [Угорщина і Словаччина] хочуть російську нафту. І якщо Україна не буде транспортувати російську нафту, вони заблокують гроші", - заявив Зеленський.

Президент виступив проти того, щоб російська нафта поставлялася через територію України, назвавши це політикою подвійних стандартів.

"Ми боремося проти російської агресії, але в той же час продаємо їхню нафту", – пояснив президент.

Втім, він визнав, що юридично правда не на його боці.

"Коли Росія зруйнувала цей трубопровід, я сказав: добре, але вони його зруйнували – чому ми повинні знову його відновлювати? Це була моя позиція. Але це моя особиста позиція. Отже, якщо це шантаж, я сказав: добре, ми відновимо. Я сказав це Єврокомісії", – зазначив президент.

За його словами, через півтора місяця Україна зможе відновити роботу нафтопроводу.

"Якщо ми хочемо відновити зруйновані резервуари, будь-яка технічна група скаже вам, що потрібно щонайменше шість місяців. Але ми знайшли спосіб, як зробити це за півтора місяця", – заявив Зеленський і додав, що такий поспішний ремонт завдасть шкоди українській екології.

Також, за його словами, це буде небезпечно, якщо РФ знову його атакує.

​Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред ​

Про конфлікт з Орбаном

Зеленський порівняв політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з діями Кремля.

За його словами, Орбан затримує кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, виступає проти вступу України до Євросоюзу і намагається скасувати санкції проти РФ.

"Він стоїть на боці російського лідера. Він робить те саме, блокуючи все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить, — це не атакує нашу територію ракетами або дронами. А також він поділяє російські наративи. Він особисто це робить", — сказав Зеленський про Орбана.

На питання, чи не зайшов він занадто далеко у своїй недавній завуальованій фізичній погрозі на адресу Орбана, Зеленський відповів, що не вважає "дипломатичне мовчання" "дуже корисним" у стосунках з угорським прем'єр-міністром.

Європі потрібен план "Б"

Зеленський заявив, що Євросоюз повинен розробити запасний план фінансування на випадок, якщо не вдасться вчасно подолати шантаж з боку Орбана щодо блокування допомоги Україні до того, як українські ресурси вичерпаються.

"Ми і Європа, ми всі потребуємо цього плану Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", — сказав він.

Дивіться відео — Інтерв'ю Володимира Зеленського Гордону Репінські:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

9 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідер США сказав, що розмова була "дуже хорошою". Глава Білого дому сказав, що Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

12 березня спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем глави Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Деталі переговорів не уточнюються.

У РФ зробили нову заяву про мирні переговори з Україною. Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни в 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

