Мотря зі "Спіймати Кайдаша" закохана: що розповіла акторка

Анна Підгорна
12 березня 2026, 00:26
Антоніна Хижняк сяє не тільки від весняного сонечка.
Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк особисте життя - акторка висловилася про почуття / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

  • Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк
  • Як зараз його коментує артистка

Українська акторка кіно, театру та дубляжу Антоніна Хижняк зізналася, що весна настала не тільки на вулиці, але й у її серці. У розмові з Ніколасом Кармою артистка дала рідкісний коментар про своє особисте життя.

Так вперше за довгий час Тоня все ж заговорила про ніжні почуття. "Можна сказати, що я закохана. Радію, що нарешті потеплішало й серце відкривається", - розповіла вона.

відео дня

Антоніна Хижняк була один раз одружена. Її шлюб з Андрієм Якушевим, в якому з'явився її єдиний син, тривав три роки - з 2016 по 2019. Після цього, з 2020 по 2023 рік, у артистки був роман з актором і колегою Олександром Боднаром.

Тоня Хижняк, Ніколас Карма
Антоніна Хижняк особисте життя - акторка висловилася про почуття / фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Раніше Главред розповідав про наслідки розладу у фіналістки "Холостяка-13" Анастасії Юзьвак. Дівчина методично шкодила собі, поки наслідки не дали про себе знати.

Також Олена Тополя зірвалася після питання про колишнього чоловіка в недавньому інтерв'ю. Завершення її 12-річного шлюбу з Тарасом Тополею у грудні 2025 року стало дуже обговорюваною темою.

Про персону: Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

