Мотря зі "Спіймати Кайдаша" закохана: що розповіла акторка

Антоніна Хижняк сяє не тільки від весняного сонечка.

Антоніна Хижняк особисте життя - акторка висловилася про почуття / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Що відомо про особисте життя Антоніни Хижняк

Як зараз його коментує артистка

Українська акторка кіно, театру та дубляжу Антоніна Хижняк зізналася, що весна настала не тільки на вулиці, але й у її серці. У розмові з Ніколасом Кармою артистка дала рідкісний коментар про своє особисте життя.

Так вперше за довгий час Тоня все ж заговорила про ніжні почуття. "Можна сказати, що я закохана. Радію, що нарешті потеплішало й серце відкривається", - розповіла вона.

Антоніна Хижняк була один раз одружена. Її шлюб з Андрієм Якушевим, в якому з'явився її єдиний син, тривав три роки - з 2016 по 2019. Після цього, з 2020 по 2023 рік, у артистки був роман з актором і колегою Олександром Боднаром.

Антоніна Хижняк особисте життя - акторка висловилася про почуття / фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Про персону: Антоніна Хижняк Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

