Зеленський жорстко відповів на розмови про компроміси з Путіним

Анна Ярославська
12 березня 2026, 08:25
Україна вже пішла на великі поступки, але Росії потрібно все більше.
Зеленський, Путін
Зеленський відповів на питання про територіальні поступки Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези Зеленського:

  • Київ зацікавлений у мирних переговорах, але не готовий віддавати країну РФ
  • Україна вже пішла на безліч компромісів, однак Москві цього недостатньо
  • Завдання як президента — захищати Конституцію, незалежність і народ України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в проведенні мирних переговорів і вже продемонструвала безліч компромісів. Однак Київ не готовий віддати російському диктатору Володимиру Путіну країну. Саме тому ми зміцнюємо власну армію і підтримуємо економіку. Про це глава держави сказав в інтерв'ю виконавчому редактору Politico Germany Гордону Репінські.

"Ми абсолютно не готові віддати нашу країну Путіну. Саме тому нам вкрай потрібні переговори", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, українці не довіряють Росії. Водночас він вірить, що США дійсно хочуть закінчити цю війну.

"Я сподіваюся, що вони нам допоможуть. Але нам потрібен більший тиск на Росію, а не на мене", - сказав він.

На які компроміси готова піти Україна

Репінський запитав у Зеленського, якої мети Київ хотів би досягти, перш ніж погодитися на територіальні поступки Росії заради укладення миру.

"Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс, який влаштує всі сторони. Я президент, і я повинен захищати Конституцію, незалежність моєї країни і мого народу. Всі мої дії базуються на таких принципах. Це для мене дуже очевидно", - зазначив президент.

Зеленський додав, що саме Україна вже продемонструвала безліч компромісів.

"Україна йшла на великі компроміси, але РФ цього замало. Ми стоїмо там, де стоїмо, і вони [росіяни] не деокупують територію, яку вони окупували. Хіба це не компроміс? Я думаю, це дуже великий компроміс. Не забувайте про велику кількість втрат", - сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що найбільший компроміс був на самому початку президентського терміну Дональда Трампа, коли він вимагав, щоб Україна погодилася на припинення вогню. В іншому випадку він не надаватиме українцям допомогу.

"Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео — Інтерв'ю Володимира Зеленського Гордону Репінські:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США і Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

9 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідер США сказав, що розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожною зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні. Глава Білого дому сказав, що Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

12 березня спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з російською делегацією на чолі з посланцем глави Росії Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Віткофф не повідомив деталей переговорів, обмежившись лише однією фразою.

"Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - зазначив спецпредставник Трампа.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

