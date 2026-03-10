Рус
Путін хоче бути "корисним": Трамп розкрив деталі бесіди з главою Кремля

Анна Ярославська
10 березня 2026, 08:03
Президент США розповів, куди порадив Путіну застосувати свій конструктивний настрій.
Головні тези Трампа:

  • Розмова з Путіним була "дуже хорошою"
  • Сторони говорили про війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході
  • Між Путіним і Зеленським існує "величезна ненависть"

Президент США Дональд Трамп розповів про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 9 березня. За його словами, Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, що він може сказати про телефонну розмову з Путіним. Брифінг транслював Білий дім.

Глава США сказав, що розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожної зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні.

"Ми говорили про Україну - це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися", - заявив Трамп.

Ще однією темою переговорів стала ситуація на Близькому Сході. За словами Трампа, Путін хоче бути корисним у цьому питанні, але він вважає, що диктатор був би набагато кориснішим, якби закінчив свою війну проти України.

"Ми, зрозуміло, поговорили про Близький Схід. І він [Путін] хоче бути корисним. Я сказав: "Ви могли б бути ще кориснішим, якби поклали край війні між Україною та Росією. Це було б корисніше", - сказав глава Білого дому.

Трамп додав, що, в цілому, розмова була хорошою, і Путін хоче діяти "дуже конструктивно".

Дивіться відео - Трамп розповів про переговори з Путіним:

Що кажуть в РФ про переговори Трампа і Путіна

За словами помічника російського лідера Юрія Ушакова, президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити розвиток поточної міжнародної ситуації. Телефонна розмова мала "діловий, відвертий і конструктивний характер".

Ушаков повідомив, що під час розмови Путін виклав свої міркування щодо врегулювання конфлікту навколо Ірану, зокрема з урахуванням підсумків його переговорів з лідерами країн Перської затоки.

Він також зазначив, що значна частина бесіди була присвячена темі Ірану та обговоренню переговорів про війну РФ проти України.

"Путін у розмові з Трампом відзначив успішне просування військ РФ в (зоні так званої, - ред.) "СВО", що має спонукати Київ піти на врегулювання", - цитує слова Путіна Ушаков.

Востаннє Трамп і Путін спілкувалися наприкінці грудня 2025 року. Цього разу розмова тривала близько години.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, делегації України, США і Російської Федерації попередньо погодили проведення наступного раунду тристоронніх мирних переговорів у середу, 11 березня. Про це повідомляло видання NV з посиланням на інформоване джерело.

Спочатку зустріч планували провести в столиці ОАЕ - Абу-Дабі, 5 березня, проте через масовані іранські обстріли і удари по території Еміратів її перенесли з міркувань безпеки.

У пресслужбі Офісу Президента спростували цю інформацію. Радник президента Дмитро Литвин підкреслив, що дані про тристоронню зустріч у Стамбулі 11 березня не відповідають дійсності.

Офіційні подробиці про майбутні переговори поки не оприлюднені.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною і Росією очікується додатковий прогрес в найближчі тижні.

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: прогноз розвідки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters з посиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

Джерела видання заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій і укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

19:10

РФ змінила тактику ударів: Коваленко розкрив задум ПутінаПогляд

18:58

Чому краще не вдягати чорні шкарпетки в літак: стюард здивував відповіддю

18:42

