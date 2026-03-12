Мінус 27 кілограмів: Ілона Гвоздьова вразила своїми змінами

Зірка "Танців з зірками" боролася із зайвою вагою після народження дитини.

Ілона Гвоздьова - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Зірка шоу "Танці з зірками" і хореограф Ілона Гвоздьова похвалилася вражаючими результатами схуднення. Знаменитість розповіла в Instagram, як їй вдалося позбутися 27 кілограмів.

За словами Гвоздьової, зайві кілограми з'явилися під час її першої вагітності. Танцівниця вирішила вибрати найздоровіший спосіб схуднення — без агресивних дієт і з максимумом активності. Ілона багато гуляла на свіжому повітрі і продовжила заняття танцями.

Ілона Гвоздьова зараз / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Після народження дочки я набрала 23 кіло, і перша думка була — як повернути форму. Але потім прийшла інша думка: а якщо почати не з виснаження, а з прийняття або вдячності своєму тілу? Я не пішла на жорстку дієту, а почала прислухатися до ритму свого тіла. Щоденна прогулянка, практика дихання, танців, і тіло зреагувало", — поділилася хореограф.

Зірка підкреслила, що не ставила собі крайніх термінів і худла в темпі, який диктував її організм. Крім роботи над собою, вона вчилася приймати своє тіло, щоб любити себе незалежно від ваги.

Ілона Гвоздьова - Танці з зірками / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Найважливіше, я не ставила собі дедлайнів щодо повернення у форму, я прислухалася до тіла. Кожен рух був спрямований не на виснаження, а на перспективний результат і здорове тіло. Я не змагалася за результат, я прагнула не втратити відчуття себе і прийняття себе, яке не вимірюють у кілограмах", - висловилася Ілона Гвоздьова.

Про персону: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

