Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Російська співачка Слава вирішила позбутися свого волосся.

Російська співачка Слава пішла на радикальні заходи / Колаж Главред, фото Instagram/nastya_slava

Коротко:

Про що говорила співачка

Як вона зараз виглядає

Популярна в терористичній Росії співачка Слава, яка раз у раз потрапляє в різні скандали, дивуючи шанувальників дивними заявами, радикально змінила імідж.

Все це сталося на тлі недавньої заяви співачки про те, що вона не буде продовжувати свій концерт в Пензі і навіть хоче покінчити життя самогубством. Відзначимо, що пропагандистські ЗМІ не раз писали про те, що співачка з'являлася публічно в не зовсім тверезому вигляді.

відео дня

Цього разу Слава вирішила епатувати шанувальників по-іншому і позбулася свого волосся. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, де хизується новою зачіскою, практично "під хлопчика", з поголеними скронями.

Співачка Слава позбулася волосся / Скріншот Instagram/nastya_slava

"Давно хотіла... Геть негатив, привіт, нова зачіска!" — написала виконавиця.

Співачка Слава позбулася волосся / Скріншот Instagram/nastya_slava

Як повідомляють російські пропагандисти, раніше співачка скаржилася на свій поганий стан і зрадників навколо. "Біжу від заздрісників, ледарів, п'яниць, зрадників, приживалок і просто поганих людей! І ви біжіть, не чекайте, що хтось зміниться, тільки втратите час, а головне здоров'я! Як мені погано останнім часом, якби ви тільки знали. Сльози не припиняються, — мабуть, нервовий зрив", — писала вона.

Співачка Слава позбулася волосся / Скріншот Instagram/nastya_slava

Нагадаємо, Главред писав, що популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психлікарні.

Про особу: співачка Слава Співачка Слава - російська співачка, телеведуча, кіноактриса, автор пісень, лауреат декількох музичних щорічних премій "Пісня року", "Золотий грамофон" і багатьох інших премій. Виконала пісенні хіти: "Попутниця", "Розкажи мені, мамо", "Самотність", а також "Я і ти" (спільно зі Стасом П'єхою) та інші. Що стосується війни в Україні, то співачка підтримує чинний терористичний режим і висловлювалася на підтримку своєї агресивної батьківщини.

