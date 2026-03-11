Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

У Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми, зазначили в обленерго.

Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень на 12 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Обмеження будуть діяти протягом кількох годин

Відключення зачеплять не всіх абонентів

Завтра, 12 березня за вказівкою НЕК "Укренерго" в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

В обленерго повідомили, що обмеження електропостачання запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Крім того, з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності для споживачів у повному обсязі — за всіма п’ятьма чергами.

Час відсутності електроенергії визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.

/ Скріншот

Години без світла по чергах та підчергах:

1.2: 16:30 – 20:00

2.2: 19:30 – 23:30

3.2: 16:30 – 20:00

4.2: 18:30 – 21:30

6.1: 19:30 – 23:30

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тривалість відключень електроенергії для жителів Запорізької області скоротилася на п’ять годин. За сприятливих умов обмеження для населення можуть і надалі зменшуватися, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Водночас 12 березня на всій території Черкаської області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться майже всіх черг і підчерг, повідомили у "Черкасиобленерго".

Крім того, експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички під час користування електрочайником, оскільки вона може суттєво збільшувати річні витрати на електроенергію.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

