Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

Про що йдеться у матеріалі:
- Обмеження будуть діяти протягом кількох годин
- Відключення зачеплять не всіх абонентів
Завтра, 12 березня за вказівкою НЕК "Укренерго" в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
В обленерго повідомили, що обмеження електропостачання запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.
Крім того, з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності для споживачів у повному обсязі — за всіма п’ятьма чергами.
Час відсутності електроенергії визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.
Години без світла по чергах та підчергах:
- 1.2: 16:30 – 20:00
- 2.2: 19:30 – 23:30
- 3.2: 16:30 – 20:00
- 4.2: 18:30 – 21:30
- 6.1: 19:30 – 23:30
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тривалість відключень електроенергії для жителів Запорізької області скоротилася на п’ять годин. За сприятливих умов обмеження для населення можуть і надалі зменшуватися, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
Водночас 12 березня на всій території Черкаської області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться майже всіх черг і підчерг, повідомили у "Черкасиобленерго".
Крім того, експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички під час користування електрочайником, оскільки вона може суттєво збільшувати річні витрати на електроенергію.
Інші новини:
- Відключень майже не буде: графік вимкнення світла на 12 березня в Сумах
- Зеленський відкрито звернувся до Трампа з пропозицією через тиск на Україну
- Список черг змінено: кому у Дніпрі та області вимикатимуть світло 12 березня
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред