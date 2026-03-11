Рус
Відключення світла не для всіх: нові графіки для Запорізької області на 12 березня

Юрій Берендій
11 березня 2026, 22:41оновлено 11 березня, 23:19
У Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії з метою стабілізації роботи енергосистеми, зазначили в обленерго.
Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень на 12 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Обмеження будуть діяти протягом кількох годин
  • Відключення зачеплять не всіх абонентів

Завтра, 12 березня за вказівкою НЕК "Укренерго" в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

В обленерго повідомили, що обмеження електропостачання запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Крім того, з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності для споживачів у повному обсязі — за всіма п’ятьма чергами.

Час відсутності електроенергії визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.

/ Скріншот

Години без світла по чергах та підчергах:

  • 1.2: 16:30 – 20:00
  • 2.2: 19:30 – 23:30
  • 3.2: 16:30 – 20:00
  • 4.2: 18:30 – 21:30
  • 6.1: 19:30 – 23:30
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, тривалість відключень електроенергії для жителів Запорізької області скоротилася на п’ять годин. За сприятливих умов обмеження для населення можуть і надалі зменшуватися, повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Водночас 12 березня на всій території Черкаської області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться майже всіх черг і підчерг, повідомили у "Черкасиобленерго".

Крім того, експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички під час користування електрочайником, оскільки вона може суттєво збільшувати річні витрати на електроенергію.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
