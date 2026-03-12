Рус
Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

Дар'я Пшеничник
12 березня 2026, 09:59
Президент зазначив, що наразі не спілкується з Орбаном, але передав запрошення на зустріч через словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Зеленський різко висловився про політику Орбана

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що його підхід дедалі більше нагадує політику російського керівництва. В інтерв’ю виданню Politico український лідер наголосив, що між Орбаном і Володимиром Путіним залишається лише одна принципова різниця - угорський прем’єр поки не застосовує проти України військову силу.

За словами Зеленського, Будапешт системно блокує ключові рішення, необхідні для стримування російської агресії. Йдеться про санкційні пакети ЄС, транзит озброєння через територію Угорщини та фінансову й військову допомогу Києву. Президент підкреслив, що така поведінка фактично підсилює позиції Кремля.

"Він блокує гроші, блокує зброю, блокує наш шлях до ЄС, наш шлях життя. І також він поширює російські наративи", - наголосив український лідер.

На запитання журналістів, чи можна вважати Орбана союзником Путіна, Зеленський відповів ствердно, зазначивши, що дії угорського прем’єра повністю збігаються з інтересами Москви, за винятком прямої військової участі.

Президент також повідомив, що наразі не має прямого контакту з Орбаном. Востаннє він намагався передати запрошення на зустріч через прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, з яким спілкувався 27 лютого. За словами Зеленського, Фіцо погодився допомогти з організацією зустрічі, але після цього "зник".

Український лідер не виключає можливості двостороннього або тристороннього формату переговорів, однак підкреслює, що жодних конкретних домовленостей поки немає.

Чому Угорщина загострює конфлікт - думка експерта

Останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать нормам міжнародного права. Фактично Віктор Орбан провокує подальше загострення ситуації і посилення напруженості у відносинах з Україною.

З такою заявою виступив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, це виглядає як свідоме оголошення політичної війни з протиправними діями.

"Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію.

Заяви Орбана - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Володимир Зеленський міжнародна політика Віктор Орбан
Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:11Україна
Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:14Війна
"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:31Україна
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДР

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:07

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

10:59

Українська Рада Бізнесу закликала владу посилити фінансування Бюро економічної безпеки

10:46

"Шик і любов": Віра Брежнєва натякнула на заручини

10:33

Виросте соковитим і без гіркоти: що обов'язково потрібно зробити з редискою

10:31

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:26

В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії

10:08

Мінус 27 кілограмів: Ілона Гвоздьова вразила своїми змінами

09:59

Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

09:35

Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

09:23

Гороскоп на завтра 13 березня: Скорпіонам - труднощі, Водолям - щастя

09:21

Схудла і з тростиною: Аллу Пугачову "спіймали" під час прогулянки

09:21

Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на ЧернігівщиніФото

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

09:00

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус

08:51

Після 12 березня все зміниться: трьом знакам зодіаку нарешті пощастить

08:42

Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

08:35

Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливомВідео

08:25

Зеленський жорстко відповів на розмови про компроміси з ПутінимВідео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:30

Зеленський заявив про ненависть до Путіна і назвав шлях до закінчення війниВідео

07:05

"Тут є важливий момент": Леонов - про атаки на Туреччину і 5 статтю НАТОПогляд

06:57

Віткофф провів зустріч з людьми Путіна у Флориді: що відомо про переговори

05:50

Старі методи проти нових хитрощів - як захистити сад від птахів

05:06

Секрет великого врожаю гарбуза: що зробити з насінням до посадки

04:41

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

04:25

"Як можна залишатися осторонь": кум Каменських розгромив її позицію

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на зображенні художника з полотном за 79 с

03:44

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

03:18

Самогубство зірки "Джанґо вільного": причина смерті та остання путь

03:00

Вони вступають у еру успіху: чотирьом знакам зодіаку доля дасть особливий шанс

02:41

Чи можна їсти потемніле авокадо: експерти дали неочікувану відповідь

02:35

Джаред Лето хоче будувати бізнес в РФ - ЗМІ

02:05

Російські війська знову активізували рух до кордону: у ЗСУ оцінили ризики

01:30

Затьмарила весілля трансгендерного сина: що зробила Шер

01:08

"Що виросло": вагітна Харлан показала себе в дитинстві

01:04

Монета зі скриньки обернулася неймовірним скарбом: її ціна вразила родину

00:26

Мотря зі "Спіймати Кайдаша" закохана: що розповіла акторка

00:04

РФ завдала серію ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зростає

11 березня, середа
23:58

Як миттєво позбутися плодових мушок на кухні: перевірений спосіб без хімії

23:30

"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

