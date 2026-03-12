Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

Президент зазначив, що наразі не спілкується з Орбаном, але передав запрошення на зустріч через словацького прем’єра Роберта Фіцо.

Зеленський різко висловився про політику Орбана

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що його підхід дедалі більше нагадує політику російського керівництва. В інтерв’ю виданню Politico український лідер наголосив, що між Орбаном і Володимиром Путіним залишається лише одна принципова різниця - угорський прем’єр поки не застосовує проти України військову силу.

За словами Зеленського, Будапешт системно блокує ключові рішення, необхідні для стримування російської агресії. Йдеться про санкційні пакети ЄС, транзит озброєння через територію Угорщини та фінансову й військову допомогу Києву. Президент підкреслив, що така поведінка фактично підсилює позиції Кремля.

"Він блокує гроші, блокує зброю, блокує наш шлях до ЄС, наш шлях життя. І також він поширює російські наративи", - наголосив український лідер.

На запитання журналістів, чи можна вважати Орбана союзником Путіна, Зеленський відповів ствердно, зазначивши, що дії угорського прем’єра повністю збігаються з інтересами Москви, за винятком прямої військової участі.

Президент також повідомив, що наразі не має прямого контакту з Орбаном. Востаннє він намагався передати запрошення на зустріч через прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, з яким спілкувався 27 лютого. За словами Зеленського, Фіцо погодився допомогти з організацією зустрічі, але після цього "зник".

Український лідер не виключає можливості двостороннього або тристороннього формату переговорів, однак підкреслює, що жодних конкретних домовленостей поки немає.

Чому Угорщина загострює конфлікт - думка експерта

Останні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана суперечать нормам міжнародного права. Фактично Віктор Орбан провокує подальше загострення ситуації і посилення напруженості у відносинах з Україною.

З такою заявою виступив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, це виглядає як свідоме оголошення політичної війни з протиправними діями.

"Відкрита емоційна перепалка і взаємні звинувачення з боку українського керівництва були помилкою, оскільки така реакція фактично працює в інтересах Орбана. Саме на подібну ескалацію він і розраховує. Тому зараз головне — не піддаватися на цю провокацію.

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

