Китаю невигідна поразка РФ: тривожний прогноз щодо затягування війни в Україні

Олексій Тесля
10 березня 2026, 17:33
Будь-які російські ядерні загрози, особливо в бік Європи, для Китаю вигідні, вважає Тарас Жовтенко.
Розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Жовтенка:

  • Китаю невигідно, щоб Росія програла у війні в Україні
  • Продовження війни виснажує європейські економіки і вигідно КНР

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко заявив, що стратегічно для Китаю війна Росії проти України — це інструмент тиску на Європу.

"А в більш широкому геополітичному масштабі — інструмент тиску на Сполучені Штати через Європейський Союз", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І прямолінійно заявив, що Китаю невигідно, щоб Росія програла у війні в Україні.

"Тому що ця війна дозволяє, по-перше, утримувати США значною мірою зосередженими на Європі і не дає їм повністю переключитися на захист Тайваню та інших союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. По-друге, війна підриває економічну стабільність європейських країн", - сказав аналітик.

Він переконаний, що Китаю це вигідно, адже Пекін давно намагається домовитися з Європейським Союзом про відновлення і переформатування торговельних відносин на більш вигідних для себе умовах.

"ЄС, природно, не готовий повністю приймати китайські умови. Тому в логіці Пекіна продовження війни виснажує європейські економіки і може зробити їх більш поступливими в переговорах", - зазначив співрозмовник.

На його переконання, будь-які російські ядерні загрози, особливо в бік Європи, для Китаю вигідні.

"Пекін може позиціонувати себе як "адекватну" силу в міжнародних відносинах: на тлі Путіна, мовляв, ми не загрожуємо, ми поводимося стримано, з нами можна домовлятися. І в той же час натякати, що має вплив на Москву", - зазначив він.

/ Інфографіка: Главред

Жовтенко додав, що фактично Китай може говорити європейцям, що про припинення війни слід домовлятися з Пекіном.

"А щоб Китай на це погодився, то єдине, що їх цікавить, — умови торгівлі. Тому для Китаю це — власна гра на високому стратегічному рівні. Пекін завжди намагається використовувати такі епізоди ядерної риторики Кремля в своїх інтересах. І, з огляду на залежність Москви від китайської підтримки, кожен подібний крок Росії, швидше за все, принаймні політично синхронізований з Пекіном", - резюмував він.

Експерт про суперництво США і Китаю

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що Пекін не зацікавлений ні в повній поразці, ні в перемозі Росії. На його думку, Китаю вигідніше бачити Москву ослабленою і економічно залежною, з посиленням її орієнтації на Схід.

Експерт припускає, що найбільш зручним для Китаю може стати сценарій, за якого і Росія, і Україна зможуть представити результат конфлікту як власний успіх.

Денисенко також зазначає, що міжнародна політика все більше переходить до моделі прагматичних домовленостей і тимчасових союзів. У довгостроковій перспективі, на його думку, Китай і США будуть змушені шукати компроміси, розглядаючи українське питання в більш широкому європейському контексті.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

