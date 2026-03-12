Рус
Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

Олена Кюпелі
12 березня 2026, 09:35
Соня Євдокименко відпочиває в Парижі з модними сумками.
Софія Євдокименко
Софія Євдокименко любить важкий люкс / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Євдокименко

Коротко:

  • Які бренди продемонструвала Євдокименко
  • Яка їхня вартість

Онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, яка любить дорогі речі і курорти, показала свій відпочинок у Парижі.

На своїй сторінці в Instagram молода жінка виклала фото закладів, в яких вона була, а також похвалилася дорогими сумками від світових брендів. Загальна вартість двох сумок склала близько 60 000 євро.

Зокрема, вона вигуляла клатч від Schiaparelli. Його вартість становить 14 000 євро на офіційному сайті бренду.

Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс
Соня Євдокименко продемонструвала важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve
Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс
Соня Євдокименко продемонструвала важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Ексклюзивна сумка від Hermes з кастомізацією може коштувати близько 40-50 000 євро (2-2,5 млн гривень).

Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс
Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Вона також показала клатч від Schiaparelli, який на офіційному сайті коштує 14 000 євро (715 000 гривень).

Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс
Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve
Клатч від італійського бренду
Клатч від італійського бренду / Фото schiaparelli.com

Відзначимо, раніше Євдокименко вже була помічена на відпочинку в Куршевелі. Вона опублікувала низку фотографій в Instagram, де показала, як проводить зимові канікули разом зі своєю подругою, російською блогеркою Діаною Манасір. Свій пост онука Софія Ротару прокоментувала лаконічно: "Вдячна і кохана".

Раніше Главред повідомляв, що популярний у 90-х російський співак Андрій Губін, який кілька днів тому виступив із дивним інтерв'ю, де розніс практично всю російську естраду, назвавши її безталанною, може опинитися пацієнтом психіатричної лікарні.

Раніше також американська співачка і актриса Дженніфер Лопес перебуває в нових міцних стосунках — з самою собою.

Про особу: Соня Євдокименко

Соня Євдокименко - онука української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.

"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

