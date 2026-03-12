Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

Соня Євдокименко відпочиває в Парижі з модними сумками.

Софія Євдокименко любить важкий люкс / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Євдокименко

Онука української співачки Софії Ротару, яка довгий час жила і працювала в РФ Соня Євдокименко, яка любить дорогі речі і курорти, показала свій відпочинок у Парижі.

На своїй сторінці в Instagram молода жінка виклала фото закладів, в яких вона була, а також похвалилася дорогими сумками від світових брендів. Загальна вартість двох сумок склала близько 60 000 євро.

Зокрема, вона вигуляла клатч від Schiaparelli. Його вартість становить 14 000 євро на офіційному сайті бренду.

Соня Євдокименко продемонструвала важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Соня Євдокименко продемонструвала важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Ексклюзивна сумка від Hermes з кастомізацією може коштувати близько 40-50 000 євро (2-2,5 млн гривень).

Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Вона також показала клатч від Schiaparelli, який на офіційному сайті коштує 14 000 євро (715 000 гривень).

Соня Євдокименко вигуляла важкий люкс / Фото Instagram/iamsofiaeve

Клатч від італійського бренду / Фото schiaparelli.com

Відзначимо, раніше Євдокименко вже була помічена на відпочинку в Куршевелі. Вона опублікувала низку фотографій в Instagram, де показала, як проводить зимові канікули разом зі своєю подругою, російською блогеркою Діаною Манасір. Свій пост онука Софія Ротару прокоментувала лаконічно: "Вдячна і кохана".

Про особу: Соня Євдокименко Соня Євдокименко - онука української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.

