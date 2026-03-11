"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

Ірина Федишин знає, чим здивувати шанувальників.

Ірина Федишин зараз - чим співачка здивувала українців / колаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Стисло:

Ірина Федишин показала, що привезла в Україну з гастролей

У соціальних мережах співачку підтримали

Наприкінці січня завершився тримісячний міжнародний концертний тур Ірини Федишин. Після нього співачка вирушила на відпочинок із сім'єю, але на початку весни все ж повернулася "в стрій".

Для цього Ірина обрала досить ефектний спосіб. На її сторінках у соціальних мережах з'явився ролик, на якому вона в білому костюмі йде по дорозі, вздовж якої припарковані автомобілі. Камера віддаляється доти, доки сама Федишин не перетворюється на крихітну крапку, а колона з машинами розтягується так далеко, що зникає за горизонтом.

За словами артистки, все це - результат її осінньо-зимового туру. Автомобілі Ірина Федишин та її команда передадуть на потреби ЗСУ. "З любов'ю для ЗСУ. Результат різдвяного туру 2026", - написала співачка.

Ірина Федишин зараз - чим співачка здивувала українців / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин зараз - чим співачка здивувала українців / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин зараз - чим співачка здивувала українців / фото: instagram.com/irynafedyshyn

Користувачі соціальних мереж були вражені результативністю роботи Ірини Федишин, і в коментарях дякують їй за самовіддачу, з якою вона підходить до допомоги українським захисникам.

Реакція Мережі на результати роботи Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Реакція Мережі на результати роботи Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Реакція Мережі на результати роботи Федишин / фото: threads.com/@irynafedyshyn

Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

