"Фігачить і фігачить": Федишин привезла в Україну несподіваний "сюрприз"

Стисло:
- Ірина Федишин показала, що привезла в Україну з гастролей
- У соціальних мережах співачку підтримали
Наприкінці січня завершився тримісячний міжнародний концертний тур Ірини Федишин. Після нього співачка вирушила на відпочинок із сім'єю, але на початку весни все ж повернулася "в стрій".
Для цього Ірина обрала досить ефектний спосіб. На її сторінках у соціальних мережах з'явився ролик, на якому вона в білому костюмі йде по дорозі, вздовж якої припарковані автомобілі. Камера віддаляється доти, доки сама Федишин не перетворюється на крихітну крапку, а колона з машинами розтягується так далеко, що зникає за горизонтом.
За словами артистки, все це - результат її осінньо-зимового туру. Автомобілі Ірина Федишин та її команда передадуть на потреби ЗСУ. "З любов'ю для ЗСУ. Результат різдвяного туру 2026", - написала співачка.
Користувачі соціальних мереж були вражені результативністю роботи Ірини Федишин, і в коментарях дякують їй за самовіддачу, з якою вона підходить до допомоги українським захисникам.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Віталій Козловський терміново перервав концерт і скасував його. Український співак був змушений піти на крайні заходи з метою безпеки.
Також Іво Бобул "поховав" відомого українського композитора. Конфлікт між співаком і Євгеном Рибчинським виник на тлі недавнього інтерв'ю першого, де він торкнувся теми співачок-зрадниць.
Читайте також:
- "Незручна і божевільна": Денисенко вразила "голими" образами з коханим
- Ще один шанс: Україна вибилася з "мінусів" у рейтингу букмекерів на Євробачення-2026
- "Не зможе жити цим життям": Monokate розкрила секрет свого мовчання про особисте
Про персону: Ірина Федишин
Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред