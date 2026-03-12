Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

Американська актриса відчуває свободу і щаслива бути наодинці з собою.

Бен Аффлек, Дженніфер Лопес / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/jlo

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес перебуває в нових міцних стосунках — із самою собою.

Як пише People, в анонсі свого майбутнього інтерв'ю на Nightline в програмі Good Morning America, суперзірка розповіла про те, як вона відчуває себе самотньою після розлучення з Беном Аффлеком в 2024 році — і чому вона щасливіша, ніж будь-коли.

"Я в щасливому періоді", — сказала 56-річна Лопес. "Думаю, вперше в житті я відчуваю себе вільною; я сама по собі. І це дійсно чудово".

Дженніфер Лопес щаслива / ua.depositphotos.com

Співачка і актриса зазначила, наскільки незвичайним для неї є це почуття, підкресливши, що більшу частину свого життя вона провела у стосунках.

"Я не знала, що це таке, з тих пір, як мені виповнилося трохи більше двадцяти, і навіть раніше", — сказала вона. "У мене завжди були хлопці. У моєму житті завжди хтось був, і багато чого, як мені здавалося, було поза моїм контролем".

Дженніфер Лопес будує стосунки з собою / фото: instagram.com/jlo

Тепер, за словами Лопес, вона вчиться більше довіряти собі і відпускати тиск, який колись чинила на себе. "Я дійшла до того моменту, коли дійсно довіряю собі і ціную себе трохи більше, замість того щоб бути такою суворою до себе і постійно намагатися щось довести", — сказала вона.

