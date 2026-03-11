"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

Домовленості 2022 року більше не діють, заявив Дмитро Пєсков.

У Кремлі прокоментували переговори з Україною і зустріч Путіна з Трампом / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Пєскова:

Стамбульські домовленості 2022 року більше не діють

Реальність змінилася, колишні параметри переговорів вже неактуальні

Зустріч Трампа і Путіна поки не планується

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни в 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

"Реальність повністю змінилася", — цитує Пєскова російське пропагандистське видання ТАСС.

Варто зауважити, що Пєсков коментував домовленості, які нібито були досягнуті в ході переговорів між Україною і РФ в Стамбулі після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. ТАСС пише про нібито домовленості Києва про "нейтральний статус" і про те, що переговори в підсумку були зірвані.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Про зустріч із Трампом

Крім того, Пєсков розповів, чи планується незабаром друга зустріч Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. За його словами, Москва поки не отримувала пропозицій щодо організації такого саміту.

На запитання журналістів, чи розглядає Кремль Будапешт як майданчик для таких переговорів у майбутньому, Пєсков відповів, що поки про це не йдеться.

"Поки про це (саміт, — ред.) не йдеться", — сказав речник Кремля.

Переговори Трампа і Путіна — останні новини

Як писав Главред, 9 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідер США сказав, що розмова була "дуже хорошою", а на лінії з кожної зі сторін було багато людей. Однією з тем бесіди стала війна в Україні.

"Ми говорили про Україну - це просто нескінченна боротьба... між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Схоже, вони ніяк не можуть домовитися", - заявив Трамп.

Глава Білого дому сказав, що Путін хоче бути корисним у питанні Близького Сходу, однак був би кориснішим, якби закінчив війну в Україні.

За словами помічника російського лідера Юрія Ушакова, президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити розвиток поточної міжнародної ситуації. Телефонна розмова мала "діловий, відвертий і конструктивний характер".

Востаннє Трамп і Путін спілкувалися наприкінці грудня 2025 року. Цього разу розмова тривала близько години.

Мирні переговори - останні новини

4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США і Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною і Росією очікується додатковий прогрес в найближчі тижні.

Видання NV з посиланням на інформоване джерело писало про те, що делегації України, США і Російської Федерації попередньо погодили проведення наступного раунду тристоронніх мирних переговорів у середу, 11 березня.

У пресслужбі Офісу Президента спростували цю інформацію. Радник президента Дмитро Литвин підкреслив, що дані про тристоронню зустріч у Стамбулі 11 березня не відповідають дійсності.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

