Путін зірвав джекпот на війні в Ірані: дипломат назвав фактор, який усе зіпсує

Руслана Заклінська
10 березня 2026, 11:25
Дипломат важає, що війна в Ірані не затягнеться надовго.
Доля російських нафтових доходів залежить від Європи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Огризка:

  • Ситуація на Близькому Сході підняла ціни на нафту
  • Тривалість високих цін залежить від війни в Ірані
  • Прибутки РФ залежатимуть від того, чи блокуватиме Європа її "тіньовий флот"

Ескалація на Близькому Сході спровокувала стрімке зростання світових цін на нафту, що вигідно РФ. Прибутки Кремля значною мірою залежатимуть від позиції Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами дипломата, тривалість високих цін на енергоносії безпосередньо залежить від термінів конфлікту в Ірані. Огризко нагадав про заяву Дональда Трампа, який окреслив бажаний термін операції - до чотирьох тижнів.

"Це не випадковий термін, тому що якщо війна триватиме довше, тоді ціни на нафту, які зараз підстрибнули, можуть залишатися на високому рівні. Це не потрібно ні США, ні іншим країнам, які зараз отримують прибуток за рахунок нарощування видобутку нафти на продажу її в більших обсягах", - наголосив він.

Огризко переконаний, що війна не затягнеться надовго. З огляду на результати перших днів операції, США здатні зламати спротив Ірану в найближчий час, якщо інтенсивність ударів зберігатиметься.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Росія використати цей момент для власного збагачення, дипломат наголосив, що успіх Москви залежить не стільки від цін на нафту, скільки від рішучості європейських партнерів України.

"Якщо щодо портів у Балтиці застосовуватиметься та сама практика, що й зараз, коли "тіньовий флот" будуть заарештовувати і конфісковувати, ціна на нафту не матиме значення для Росії, тому що вона просто не зможе її продавати. Відтак, отримати від цього додатковий прибуток їй буде важко. Якщо Європа буде заплющувати очі на тіньові танкери, тоді Росія, безумовно, заробить, і заробить непогано", - пояснив Огризко.

Чи зростуть ціни на нафту - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар розповів, що агострення навколо Ірану викликало тривожні прогнози щодо різкого зростання цін на нафту, однак реальна ситуація складніша.

За його словами, поки Іран не перекривав Ормузьку протоку й танкерні перевезення призупинили самі судновласники через відмову страховиків покривати ризики. Експерт також зазначив, що апокаліптичні прогнози часто вигідні спекулянтам і Росії.

Гончар вважає, що США можуть нейтралізувати загрози для нафтового трафіку, а різке зростання цін може мати зворотний ефект, тобто скорочення попиту і подальше падіння вартості нафти.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого внаслідок авіаудару Ізраїлю по Ірану.

Також загинули ключові представники іранського військово-політичного керівництва - адмірал Алі Шамхані та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур. У КВІР заявили, що смерть Хаменеї стане початком безпрецедентної військової відповіді.

Пізніше рада аятол обрала новим верховним лідером Ірану його сина — 56-річного Моджтабу Хаменеї. Він має теологічну освіту, раніше не обіймав офіційних посад, але мав значний вплив у владі та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році Моджтаба Хаменеї потрапив під санкції США.

Крім цього, російський диктатор Володимир Путін привітав нового лідера Ірану з призначенням і заявив, що той зможе згуртувати іранський народ перед випробуваннями. Водночас Дональд Трамп натякнув на можливу зміну влади в Ірані та допустив сценарій ліквідації Хаменеї-молодшого.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

