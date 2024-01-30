Використовують дрони і б'ють по цивільних: Гуменюк розкрила подробиці боїв на півдні

Росіяни тиснуть на правий берег України з метою підготовки лівого берега до майбутніх "виборів" й нагадування цивільним про те, що "ми можемо повернутись".

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На півдні України російські сили суттєво посилили застосування дронів. / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на півдні України залишається напруженою. Окупанти використовують FPV-дрони та інші безпілотні літальні апарати різних модифікацій для атак проти Сил оборони та цивільного населення. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє свої активності, вишукує ті засоби та можливості, які може застосувати максимально ефективно. Намагається тиснути за допомогою дронових атак, як нічного застосування "Шахедів", так і протягом усієї бойової доби, з потужним використанням за кількістю збільшено FPV-дронів, дронів інших модифікація, з яких скидають осколкові боєприпаси", - зазначила Гуменюк.

Крім того, російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані атаки на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти. Вони також використовують керовані авіабомби для нанесення ударів по населених пунктах, прицільно скидають боєприпаси на подвір'я людям.

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"Намагається завдавати ударів по житлових кварталах, у напрямку обʼєктів критичної інфраструктури, щоб ускладнити життя мешканців лівобережжя. Також застосовує і керовані авіабомби, Бериславський район знову потерпав від бомбардування. Там де в населених пунктах майже усі домівки зруйновані й мають суттєві пошкодження", - додала вона.

За даними керівниці пресцентру, російські сили намагаються створити паніку серед цивільного населення. Вони продовжують тиснути на правий берег України з метою підготовки до майбутніх "виборів" та хочуть нагадати цивільним про можливе повернення.

"Хоча, це зрозуміло, що це невиконанна місія для них. Вони не зможуть цього зробити й за ландшафтними особливостями й через відсутність підтримки на правому березі. Не мають вони таких сил та можливостей", - запевнила Гуменюк.

Ситуація на півдні

Як повідомляв Главред, Сили спецоперацій завдали точних ударів по опорних пунктах російських військ за допомогою безпілотників на Запорізькому напрямку. Після знищення противника, на місці спаленої техніки встановили український прапор.

Також окупанти збільшили кількість наступальних і штурмових дій, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Українські захисники тримають оборону та активно діють на деяких напрямках.

Крім цього, на півдні України окупанти посилили застосування дронів. Збройні Сили України утримують свої позиції на лівому березі Херсонщини та розширюють плацдарм під тиском ворожих атак.

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