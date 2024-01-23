Отримують відсіч і тікають: Гуменюк розповіла про бої на півдні України

Ворог, компенсуючи тиск, використовує артилерію, авіацію та безпілотники різних модифікацій.

https://glavred.net/ukraine/poluchayut-otpor-i-ubegayut-gumenyuk-rasskazala-o-boyah-na-yuge-ukrainy-10535447.html Посилання скопійоване

Окупанти використовують погодні умови на півдні / Колаж: Главред, фото: 56 мотопіхотна окрема Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

На півдні України російські сили суттєво посилили застосування дронів. На лівому березі Херсонщини Збройні Сили України утримують позиції під тиском ворожих атак, розширюючи плацдарму під непростими погодними умовами. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони намагаються компенсувати ті втрати часу, які були у них через погодні умови. Зараз використовуючи таке віконце погодних можливостей, ворог активізував використання безпілотників. Понад 30 зафіксовано, це FPV-дрони і дрони, які скидали осколкові боєприпаси", - cказала Гуменюк.

За словами Гуменюк, за останню добу зафіксовано понад 30 дронів. Інтенсивність артилерійських ударів тримається на високому рівні, проте Збройні Сили України ведуть успішну контрбатарейну роботу. В результаті дій українських захисників вдалося знищити установку "Град", сім гармат, дві САУ та 11 одиниць автобронетанкової техніки ворога.

відео дня

"Є активізація в бік Очаківського району. Ворог намагається тиснути за допомогою дронів та покривати територію артилерією. Ворог намагається тримати на високому рівні інтенсивності удари артилерією, доводячи їх до позначки 100. Зараз це їм робити складніше, тому що минулої доби наша контрбатарейна робота була досить результативною. Знищено установку "Град", сім гармат, дві САУ та 11 одиниць автобронетанкової техніки", - зазначила вона.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

На лівому березі Херсонщини ситуація також ускладнена, але ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм під тиском ворожих атак, зокрема в Очаківському районі.

"Доводиться утримувати позиції у складних умовах. Доводиться у непростих умовах під тиском ворожих атак продовжувати роботи по розширенню плацдарму. Минулої доби інтенсивність ворожих атак трошки знизилася. Лише до однієї атаки вони вдалися. Отримали відсіч і повернулися на свої позиції", - додала Гуменюк.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв Главред, у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог активно намагається вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжя Дніпра.

Нагадаємо, окупанти зрозуміли безрезультатність наступу на українські позиції на лівому березі Дніпра. Військове командування РФ заборонило використовувати бронетехніку в ході штурмів, оскільки втрати її є неприйнятними.

Також Сили оборони України активно працюють на лівому березі Дніпра, розширюючи плацдарм поблизу населеного пункту Кринки. Ворожі втрати внаслідок неуспішних штурмів досягли 70%.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.