ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор України

Військові вкотре нагадали окупантами, що це - українська земля.

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ЗСУ знищили сили противника / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Сили спецоперацій показали чергову роботу зі знищення живої сили противника та його техніки. Цього разу оператори БпАК завдали ювелірних ударів по кількох опорних пунктах росіян на Запорізькому напрямку.

Атаку здійснювали оперативно після розвідки - щоб покращити тактичну обстановку на вказаній ділянці. На кадрах, опублікованих ССО, видно завдання ударів чітко по обʼєктах ворога посеред поля. У результаті "прильотів" деякі з мішеней детонували.

Наприкінці, після знищення сил загарбників, Сили спецоперацій встановили на місці спаленої техніки росіян український прапор.

"По ворожим цілям були нанесені вогневі ураження ударними БпАК. У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент. Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це - українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор", - йдеться у повідомленні Сил.

ССО знищують опорні пункти ворога на Запорізькому напрямку - дивіться відео:

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Попри величезні втрати, Росія продовжує вести штурми під Авдіївкою. В цілому ситуація на цьому напрямку докорінно не змінилася: РФ тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей і щодня застосовує артилерію - 50-60 обстрілів.

Водночас Сили оборони України борються за село Табаївка на Куп'янському напрямку. Весь день у населеному пункті тривають стабілізаційні дії. Напередодні зʼявилась інформація про прорив туди частини російських військ, що підтверджували, зокрема, українські аналітики.

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