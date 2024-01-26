ЗСУ "покришили" сотні росіян: бригадний генерал розкрив подробиці боїв на півдні

Українські захисники тримають оборону і проводять активні дії, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські окупанти збільшили кількість наступальних і штурмових дій, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень і здійснив 624 артобстріли", - зазначив він у Telegram.

За його словами, українські захисники непохитно тримають оборону та здійснюють активні дії на певних напрямках.

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Загальні втрати ворога минулої доби становили 480 осіб та 23 одиниці військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема:

2 танки;

7 ББМ;

6 артсистем;

5 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

2 склади боєприпасів противника;

161 БпЛА різних типів.

Подробиці боїв на Таврійському напрямку

На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 6 атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області, уточнили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки на Донеччині, де відбито 25 атак. На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів на південному сході від Водяного, Золотої Ниви та на захід від Старомайорського на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога на південний схід від Роботиного Запорізької області.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська за складних погодних умов посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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