Командувач Сирський про фронт: ситуація напружена, Росія бʼє артилерією і БПЛА

Генерал відвідав передову. За його словами, усунуто проблемні питання.

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Росіяни продовжують штурмувати українські позиції / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Олександра Сирського

Командувач Східного угрупування ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ситуація на Сіверському і Бахмутському напрямках залишається складною.

У своєму телеграмі Сирський поділився, що противник бʼє по ЗСУ з усіх наявних видів озброєння, застосовуючи, зокрема, ударні БПЛА.

"Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій", - висловився генерал. відео дня

Також, додав Сирський, на місцях було ухвалено усі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.

Докладніше про ситуацію на фронті - дані Генштабу

Марʼїнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Запорізький напрямок, південь

Нашими захисниками відбито атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Ситуація на фронті - загальна картина

Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.

Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

Крім того, в ISW зафіксували просування окупантів вулицями Авдіївки. Загарбникам вдалося просунутися в районі ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки.

За словами Героя України, сержанта 110-ї окремої механізованої бригади Ігоря Тимощука, росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості.

"Артилерія нашої і сусідніх бригад, що знаходилися по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її утримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно... через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки ми з силами такими ж. А вони по своїх трупах просто проходили", - пояснив український захисник.

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