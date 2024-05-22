Іспанія передасть великий пакет допомоги: Умєров заявив про систем ППО Patriot

Для більшої ефективності протистояння РФ Україні необхідно більше засобів ППО.

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Україна отримає системи ППО Patriot / колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Міністр оборони України Рустем Умєров подякував міністерці оборони Іспанії Маргариті Роблес за надання нової партії танків Leopard та розповів, яка ще зброя увійшла до пакету допомоги від країни

"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Під час розмови Умєров наголосив, що для більшої ефективності протистояння РФ Україні необхідно більше засобів ППО.

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"Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села. Також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість", - додав очільник українського Міноборони.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ біля Харкова. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета.Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова.

Стало відомо, що ЄС схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів РФ. Цього року Україна може отримати до 3 мільярдів євро. 90% коштів підуть на військову підтримку, заявив міністр закордонних справ Чехії.

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