ЄС схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів РФ: куди спрямують кошти

Цього року Україна може отримати до 3 мільярдів євро. 90% коштів підуть на військову підтримку.

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ЄС схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Європейський союз схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів країни-агресорки Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський у Twitter. За його словами, тільки цього року Україна може отримати до 3 мільярдів євро.

"Сьогодні в рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", – повідомив Липавський. відео дня

Він зазначив, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

Глава чеської МЗС наголосив, що "Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною".

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України, країни Заходу заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський жорстко висловився щодо передачі Україні заморожених російських активів. Він зазначав, що незадоволений діями західних партнерів, які лише говорять про це, але так досі і не передали Україні кошти.

Також повідомлялося, що в ПАРЄ прийняли рішення щодо заморожених активів РФ. 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

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