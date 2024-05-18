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Наступ РФ на Харківщині: Умєров розповів, що потрібно для утримання фронту

Юрій Берендій
18 травня 2024, 14:13
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Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що Сили оборони потребують більшої кількості техніки та озброєння ддля протидії російським військам.
Наступ РФ на Харківщині: Умєров розповів, що потрібно для утримання фронту
В Міноборони назвали головну проблему для ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська з 10 травня розпочали активний наступ на півночі Харківської області намагаючись скористатись затримкою в постачанні озброєння від країн-союзників для українських військ. Однак, не зважаючи на це, Сили оборони України утримують позиції на Харківщині. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

"Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималася на півроку. Тому вони і розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю", - сказав міністр.

Умєров підкреслив, що, незважаючи на затримки у постачанні зброї, Збройні сили України утримують свої позиції і відбивають атаки російських окупантів.

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"Ми також намагаємося евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке вони (росіяни, - ред.) обстрілюють. Отже, ми тримаємо позиції", - додав глава Міноборони.

Міністр підкреслив необхідність Україні отримати більше засобів протиповітряної оборони (ППО), артилерії, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР) та боєприпасів. На запитання про те, чи потрапляє американська допомога на передову, Умєров підтвердив, що так. Однак він зауважив, що проблема полягає у затримці постачання озброєння.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагдаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ 10 травня розпочали наступ на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що це лише перша хвиля ворожого наступу.

Крім того, Зеленський наголошував, що мета наступу російських окупантів на Харківщині полягає в послабленні Сил оборони України по всьому фронту.

Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомив, що обмеження використання американського озброєння не перешкоджають українським бійцям ефективно вести бої у Вовчанську.

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