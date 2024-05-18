Наступ РФ на Харківщині: Умєров розповів, що потрібно для утримання фронту

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що Сили оборони потребують більшої кількості техніки та озброєння ддля протидії російським військам.

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В Міноборони назвали головну проблему для ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська з 10 травня розпочали активний наступ на півночі Харківської області намагаючись скористатись затримкою в постачанні озброєння від країн-союзників для українських військ. Однак, не зважаючи на це, Сили оборони України утримують позиції на Харківщині. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

"Зброя надходить з запізненням, і росіяни цим користуються. Постачання затрималася на півроку. Тому вони і розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю", - сказав міністр.

Умєров підкреслив, що, незважаючи на затримки у постачанні зброї, Збройні сили України утримують свої позиції і відбивають атаки російських окупантів.

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"Ми також намагаємося евакуювати з прикордонних міст цивільне населення, яке вони (росіяни, - ред.) обстрілюють. Отже, ми тримаємо позиції", - додав глава Міноборони.

Міністр підкреслив необхідність Україні отримати більше засобів протиповітряної оборони (ППО), артилерії, бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР) та боєприпасів. На запитання про те, чи потрапляє американська допомога на передову, Умєров підтвердив, що так. Однак він зауважив, що проблема полягає у затримці постачання озброєння.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагдаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ 10 травня розпочали наступ на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що це лише перша хвиля ворожого наступу.

Крім того, Зеленський наголошував, що мета наступу російських окупантів на Харківщині полягає в послабленні Сил оборони України по всьому фронту.

Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич повідомив, що обмеження використання американського озброєння не перешкоджають українським бійцям ефективно вести бої у Вовчанську.

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