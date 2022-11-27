Вичерпали ресурси: 20 із 30 країн-членів НАТО більше не зможуть давати Україні зброю – NYT

Дві третіх країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси і не зможуть постачати зброю Україні/ Посольство США в Україні, Reuters

Дві третини країн-членів Північноатлантичного альянсу більше не зможуть давати Україні зброю для захисту від країни-агресорки Росії, адже вичерпали свої ресурси.

Для деяких з цих держав поповнення запасів зброї виявилося складним процесом. Про це повідомляє The New York Times.

Решта 10 країн ще можуть передавати зброю. Серед них, зокрема, Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди.

Загалом країни-члени Альянсу уже передали Україні зброї на суму 40 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така сума відповідає річному бюджету Франції.

Проте Захід не був готовий до того, що Україна і Росія втрачають запаси зброї на фронті з такими темпами. У виданні звернули увагу на потужні артилерійські дуелі, під час яких витрачається дуже велика частина боєприпасів.

Експертка із оборони і колишня помічниця генсека НАТО Камілла Гранд заявила у коментарі NYT, що "один день в Україні – це місяць або більше в Афганістані".

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін не зможе бомбардуваннями енергетичної інфраструктури взимку зупинити Україну. Системи протиповітряної оборони, які надала Німеччина, допоможуть захистити українські будинки, школи та лікарні від ракет російського агресора.

Читайте також: