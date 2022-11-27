Путіну не вдасться перемогти Україну бомбардуваннями енергопостачання взимку - Столтенберг

Москва з великою жорстокістю реагує на поразки військ РФ у боях з ЗСУ - Столтенберг / Reuters, УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-окупанта РФ Володимир Путін не зможе бомбардуваннями енергетичної інфраструктури взимку зупинити Україну. Системи протиповітряної оборони, які надала Німеччина, допоможуть захистити українські будинки, школи та лікарні від ракет російського агресора. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Welt, він сказав про те, що Кремль з великою жорстокістю реагує на поразку своїх окупаційних військ на полі бою.

"Як настала зима, Москва почала бомбардувати енергопостачання України, щоб поставити країну на коліна. Путін намагається використовувати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - каже Столтеберг.

Також він високо оцінив попередні постачання ФРН зброї Україні. ППО має працювати ефективно.

"Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам всім потрібно підтримувати і збільшувати нашу підтримку України", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Ракетні удари України з боку Росії

Агресор РФ 23 листопада завдав масованого ракетного удару по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Їх було випущено близько 70 штук , 51 з них вдалося знищити. Київ і більшість українських регіонів тимчасово залишилися без світла і води.

26 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть завдати нових ракетних ударів по Україні.

Він не виключив сценарію тривалого відключення електропостачання по всій країні.

"Потрібно заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути", - підкреслив нардеп.

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