Ірпінь, Буча та Гостомель взяті в кільце ЗСУ

Буча / Reuters

Збройні Сили України під Києвом взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель.

Як повідомляє Бучанська міська рада в Facebook, російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.

"Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, у Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що призвело до пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі. Ірпінь, Буча, Гостомель, взяті в кільце Збройними силами України", - йдеться в повідомленні.

При цьому, багато сіл залишаються окуповані, вони на межі гуманітарної катастрофи.

Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієво-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.

Де ситуація критична

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мірча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села знаходяться без зв'язку. Російські окупанти вриваються в будинки, шукають їжу і алкоголь, мародерствують, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м'ясо.

У Немишаївській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Жителі хочуть евакуюватися. Ворог на цій території обкопується.

У Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбардування зруйновано 4 будинки.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.

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Раніше повідомлялося, що пропаганда окупантів намагалася видати свою спалену техніку за українську. Пропагандисти оприлюднили повідомлення про нібито удари по ЗСУ якоюсь "високоточною зброєю", проілюструвавши його фотографією знищеної "української колони". Але на одному зі спалених вантажівок можна помітити букву Z.

Нагадаємо, Збройні Сили України у 9-й раз розгромили окупантів РФ у Чорнобаївці. Вночі 23 березня в результаті завданих ударів вибухнув боєкомплект противника. Військової техніки на захопленому аеродромі стало набагато менше, однак і та, яка була, в значній мірі знищена в результаті розриву боєприпасів.

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