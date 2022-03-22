"Стріляли прицільно в серце і голову": у Бучі окупанти розстріляли чоловіка на очах у сина

Війська Росії / reuters, Охматдит

У Київській області в Бучі російські окупанти розстріляли чоловіка на очах у його 14-річного сина.

Як повідомляє пресслужба дитячої лікарні Охматдит, трагедія сталася 17 березня. Крім того, поранення отримав і сам підліток.

Постраждалий Юрій разом з батьком відправився в центр окупованого міста за гуманітарною допомогою і ліками. У той час майже два тижні в будинку сім'ї не було газу, світла і води.

"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат став стріляти по батькові. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову", - розповів син загиблого чоловіка.

Поранений підліток зміг дістатися до найближчого притулку, де йому надали медичну допомогу, а потім повернувся додому і повідомив про загибель свого 47-річного батька.

Коли, через два дні, родині вдалося забрати тіло загиблого чоловіка, то з'ясувалося, що окупанти зняли з його руки білу пов'язку мирного жителя. Російський нелюд стріляв прицільно в серце і голову.

Родині довелося самостійно ховати батька у дворі свого будинку.

"Три моїх сина залишилися без батька. Я розуміла, що мені потрібно рятувати дітей і себе. Нам повідомили, що 19 березня буде "зелений коридор", втім, до місця збору необхідно було дістатися самостійно. Ми йшли тією вулицею, де розстріляли мого чоловіка", - додала Алла Нечепуренко, дружина загиблого.

Сім'я змогла евакуювалася в Черкаську область, а вчора, 21 березня, приїхала в Охматдит, щоб отримати медичну допомогу синові і офіційно зафіксувати поранення. У хлопчика кульове поранення в руку, передпліччя і палець. Зараз його життю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, 18 березня на Прикарпатті поховали трагічно загиблого від куль окупантів українського актора Павла Лі. Українська актриса Наталія Денисенко розповіла, як пройшло прощання з актором кіно і дубляжу Павлом Лі, загиблим в Ірпені.

Актора поховали у Ворохті Івано-Франківської області.

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