УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Стріляли прицільно в серце і голову": у Бучі окупанти розстріляли чоловіка на очах у сина

22 березня 2022, 18:02

Родині довелося самостійно ховати батька у дворі свого будинку.

військо
Війська Росії / reuters, Охматдит

У Київській області в Бучі російські окупанти розстріляли чоловіка на очах у його 14-річного сина.

Як повідомляє пресслужба дитячої лікарні Охматдит, трагедія сталася 17 березня. Крім того, поранення отримав і сам підліток.

Постраждалий Юрій разом з батьком відправився в центр окупованого міста за гуманітарною допомогою і ліками. У той час майже два тижні в будинку сім'ї не було газу, світла і води.

"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат став стріляти по батькові. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову", - розповів син загиблого чоловіка.

Поранений підліток зміг дістатися до найближчого притулку, де йому надали медичну допомогу, а потім повернувся додому і повідомив про загибель свого 47-річного батька.

Коли, через два дні, родині вдалося забрати тіло загиблого чоловіка, то з'ясувалося, що окупанти зняли з його руки білу пов'язку мирного жителя. Російський нелюд стріляв прицільно в серце і голову.

Родині довелося самостійно ховати батька у дворі свого будинку.

"Три моїх сина залишилися без батька. Я розуміла, що мені потрібно рятувати дітей і себе. Нам повідомили, що 19 березня буде "зелений коридор", втім, до місця збору необхідно було дістатися самостійно. Ми йшли тією вулицею, де розстріляли мого чоловіка", - додала Алла Нечепуренко, дружина загиблого.

false

Сім'я змогла евакуювалася в Черкаську область, а вчора, 21 березня, приїхала в Охматдит, щоб отримати медичну допомогу синові і офіційно зафіксувати поранення. У хлопчика кульове поранення в руку, передпліччя і палець. Зараз його життю нічого не загрожує.

читайте такожОкупанти вбили соліста балету Нацональної опери України

Нагадаємо, 18 березня на Прикарпатті поховали трагічно загиблого від куль окупантів українського актора Павла Лі. Українська актриса Наталія Денисенко розповіла, як пройшло прощання з актором кіно і дубляжу Павлом Лі, загиблим в Ірпені.

Актора поховали у Ворохті Івано-Франківської області.

Читайте також:

viber
війна в Україні Буча
Реклама
Популярне
"Плачу від люті і неможливості сказати особисто": Осадча присоромила пропутінську співачку Гагаріну"Плачу від люті і неможливості сказати особисто": Осадча присоромила пропутінську співачку Гагаріну Російські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зернаРосійські окупанти вкрали 5 українських кораблів з десятками тисяч тонн зерна "Станьте зрадниками і підіть на компроміс": президент Сербії звернувся до Зеленського і Путіна"Станьте зрадниками і підіть на компроміс": президент Сербії звернувся до Зеленського і Путіна Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала терміни поразки армії ПутінаКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала терміни поразки армії Путіна Прикмети на 23 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

04:40

"Старий маразматик" і "верстат за нахилом російського народу": у РФ напали на Путіна

04:17

Путін зробив харакірі, а Масяня показала правду про війну в Україні - відомий мультик висміяв РФВідео

04:08

Астролог зробила детальний прогноз для Вінниці: що чекає на місто в 2022 році

03:44

Херсон у вогні: місто оточила масштабна лісова пожежа, рятувальників до гасіння не пускаютьВідео

03:40

Російські окупанти знищили новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євроФото

Реклама
03:20

У Міноборони назвали п'ять речей, які гарантують програш Росії у війні

02:44

Хімічні атаки на Україну: Захід обмежив доступ РФ до даних про погоду

02:19

На Землю йде потужна магнітна буря: коли та як захистити своє здоров'яВідео

02:11

Названо місто, яке Росія атакує з новою силою - розслідувач BellingcatВідео

02:07

Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період та дату затишшя на фронті

01:43

На Тайвані вивели сорт орхідей "Україна"

01:21

Хюррем-султан Мер'єм Узерлі назвали "пособницею режиму Путіна" за фотосесію для російського глянцю

01:10

"Складно дуже, іноді скандально": Зеленський про переговори з РосієюВідео

00:53

Нові санкції ЄС проти Росії будуть вже цього тижня - Зеленський

00:45

Роман Путіна і Кабаєвої: детально про їх стосунки

00:31

Російські зірки страшенно бояться Путіна: Дурнєв розповів про листування з друзями з країни-агресораВідео

00:23

Король Нідерландів жертвує свій замок українським біженцям

00:20

"Діти стануть сиротами": Стефанчук емоційно звернувся до білорусівВідео

00:03

Загибель офіцерів РФ в Україні викликала резонанс, окупанти масово пишуть відмову від участі у війніВідео

22 березня, вівторок
23:58

Коли закінчиться війна і Україна відсвяткує перемогу: Арестович озвучив терміниВідео

Реклама
23:41

Під Києвом окупант вбив чоловіка і по-звірячому зґвалтував його дружинуВідео

23:41

Пєсков заявив, що "спецоперація" йде за планом і назвав вимоги Кремля до УкраїниВідео

23:28

Єрмак назвав результати переговорів з Росією, на які очікує Україна

23:22

"Війна в Україні віщує кінець Путіна": німецький політик назвав причинуВідео

23:15

Арія Старк за Україну: зірка Гри престолів підтримала постраждалих від агресії РФ українців

23:05

Окупація України не входить в плани Росії - ПєсковВідео

22:44

Україна здатна повернути захоплені РФ території - Пентагон

22:36

В Україні оголосили підозру двом російським пропагандистам

22:34

Байден летить до Європи через війну в Україні: про що говоритимеВідео

22:26

У Чернівцях зірку Ані Лорак на Алеї Слави відправили за російським кораблемВідео

22:25

У Білому домі різко відреагували на можливе рішення Китаю допомагати РФ

21:49

В'язниця і жорстке покарання: в Україні серйозно посилили відповідальність за мародерствоВідео

21:44

У Путіна назвали умову застосування РФ ядерної зброї

21:33

"Путін може напасти на інші країни": в ОП закликали Європу адекватно оцінювати ризики війни РФВідео

21:10

У МВФ оцінили вплив війни на економіку України

21:07

Гороскоп для України на 23 березня: бої на війні будуть спекотними, удома - поломки, аварії, тривога

20:59

Донька Володимира Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батькаВідео

20:47

У США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах УкраїниВідео

20:16

У РФ депутати запропонували замінити голлівудські фільми в російському прокаті на індійські і китайські

20:10

Прикмети на 24 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:53

В Україну увірветься похолодання і сніг: синоптик назвала точну дату негодиВідео

19:33

Путіну не судилося взяти Україну: коли Захід втрутиться у війнуПогляд

19:15

Під Маріуполем окупанти захопили колону евакуаційних автобусівВідео

19:11

П'ять діагнозів для Путіна: чим хворіє президент країни-агресора, ховаючись у бункері на Алтаї

18:57

У Києві окупанти завдали удару по району Оболонь - ДСНС

18:45

"Залишитеся без трусів!": Ектор Хіменес-Браво закликав олігархів "порішати" Путіна

18:32

"Чорнобаївка 7,5": Арестович розповів, як російські окупанти знищили самі себеВідео

18:13

Подруги Кабаєвої вважають, що вона може умовити Путіна закінчити війну - ЗМІ

18:02

"Стріляли прицільно в серце і голову": у Бучі окупанти розстріляли чоловіка на очах у синаВідео

17:47

Як Лукашенко може змусити землю дрижати під ногами у ПутінаПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти