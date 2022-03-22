Буча і Гостомель - в окупації, не можна дати ворогові перейти річку Ірпінь і піти на Київ - Павлюк

Олександр Павлюк розповів про ситуацію на Київщині / скріншот відео Радіо Свобода

Голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про ситуацію на Київщині та пояснив, що означає нещодавня заява генерала Олександра Грузевича про те, що ворог був відкинутий на відстань 70 кілометрів від столиці.

За словами Павлюка, Київ залишається великою проблемою для ворога. Війська РФ зроблять все, щоби зайти в столицю, передає Радіо Свобода.

За його словами, поки що Буча та Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.

"Там поки ніяких ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ", - сказав він.

Павлюк зазначив, що на цьому напрямку потенціал не дозволяє українським військам перейти в контрнаступ. Однак потенціал нарощується.

"У противника потенціал виснажується, у нас нарощується. Все залежить від того, чи буде у нього потенціал – від цього далі залежатиме перебіг бойових дій", – сказав Павлюк.

читайте такожВійськовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти КиївТакож Павлюк прокоментував заяву генерала Олександра Грузевича про нібито відкидання військ РФ на 70 км від Києва на правому березі.

18 березня Грузевич заявив: "На сьогоднішній день на правому березі ворог відкинутий на відстань 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, крім ракетних обстрілів".

Однак Павлюк заявив, що ці слова "трохи некоректно сприйняли". За його словами, мова йшла про розширення лінії оборони на 70 км.

"Він мав на увазі, що ми праворуч, на лівому березі Київської області, зрушили смугу оборони на 70 км далі, щоби противник не міг обстрілювати Київ. Правобічна частина залишилася, як вони (війська РФ, – ред.) стояли. А зліва вдалося просто висунути наші підрозділи і розширити правіше, зробити додатковий рубіж – і це не дає противнику з цього боку підійти ближче до міста", - пояснив Павлюк.

Тим часом стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від окупантів село Мощун в Бучанському районі Київської області України. Населений пункт входить у так званий Гостомельський напрямок.

Очевидці пишуть, що в селі Мощун встигли побувати "кадирівці" і російські десантники. Село, яке в мирний час було відомим місцем відпочинку, окупанти перетворили на руїни.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 21 березня, українські захисники повністю звільнили від російських окупантів селище міського типу Макарів в Київській області.

Раніше WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників писало про те, що президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже понад три тижнів. Путін більше не ставить за мету взяти столицю України і хоче змусити Київ здати південні та східні території.

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