Збройні сили України в 9-й раз розгромили окупантів РФ у Чорнобаївці

ЗСУ завдали удару по ворожій техніці у Чорнобаївці / Фото Reuters

Армія України завдала вже 9-й нищівного удару по позиціях окупантів Росії в Чорнобаївці Херсонської області. Вночі 23 березня в результаті завданих ударів вибухнув боєкомплект противника. Військової техніки на захопленому аеродромі стало набагато менше, однак і та, яка була, значною мірою знищена в результаті розриву боєприпасів. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що українські військові вже дев'ятий раз вдарили по захоплених окупантам позиціях у Чорнобаївці на Херсонщині. В результаті обстрілів сталося загоряння боєприпасів.

читайте такожАрмія РФ вивела свою авіацію з Чорнобаївки: ЗСУ більше 7-ми разів вдарили по цих позиціях окупантів"Взагалі-то, дев'ять. Сьогодні вночі їх крили з невеликими перервами години три. Чергові РСЗВ Смерч, які били по Миколаєву, сьогодні мовчали. Ймовірно ця партія замовкла назавжди. Боєкомплект до них знищено, було яскраво. Завдяки значним запасам цього самого бк, концерт був з прекрасним підсвічуванням і безліччю загорянь. Самої техніки на аеродромі набагато менше, ніж раніше, але й те що було - значною мірою порубано від розривів боєприпасів. Цілком можна стверджувати про успішний вихід чергової, 9-ї серії, серіалу Чорнобаївка", - підкреслив Олексій Арестович.

Війська України б'ють окупантів РФ у Чорнобаївці

Українські війська систематично завдають ударів по позиціях окупаційних військ у Чорнобаївці Херсонської області. Росіяни в селищі на аеродромі постійно намагаються обладнати свій командний пункт і місце збору літаків, але кожен раз їм це не вдається.

Перший раз ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів РФ у Чорнобаївці 27 лютого. Однак вони знову привезли туди свої вертольоти.

Вже 7 березня армія України знищила у Чорнобаївці 30 вертольотів.

16 березня українські війська знову ліквідували ворожі гелікоптери.

18 березня в ЗСУ завдали нового удару по військах РФ у Чорнобаївці, в результаті чого було ліквідовано командний пункт 8 загальновійськової армії Південного військового округу. Загинув командир підрозділу.

21 березня війська України вдарили в 7-й раз по позиціях ворожих військ РФ у Чорнобаївці.

22 березня був ще один удар від ЗСУ по ЗС РФ у Чорнобаївці. При цьому російські війська намагалися запустити ракету, яка в підсумку впала на саме їх позиції.