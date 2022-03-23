З Z на борту: пропаганда окупантів намагалася видати свою спалену техніку за українську

Зет / Facebook Сергія Наумовича

Кривавий путінський режим продовжує поширювати фальшиву інформацію, намагаючись похвалитися уявними успіхами своїх окупаційних військ в Україні. На новий приклад брехні російської пропаганди звернули увагу користувач соцмережі Facebook Сергій Наумович.

Він побачив, що російське пропагандистське агентство РІА Новини, опублікувавши повідомлення про нібито удари по ЗСУ якоюсь "високоточною зброєю", проілюструвало його фото знищеної "української колони".

При цьому, якщо придивитися уважніше, на одній зі спалених вантажівок можна помітити букву Z, яку ЗС РФ наносять на свою бойову техніку, яку використовують у війні проти України.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії, пише сайт Верховної Ради.

Що тепер заборонено: