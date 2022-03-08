Буча - в заручниках у російських загарбників: місто потрапило під масований артобстріл

Окупанти не дають жителям Бучі вийти на вулицю. Навіть коли гармати не гримлять і обстрілу немає, вони прострілюють вулиці.
Російські окупанти продовжують обстріли Києва та області. Під ворожим вогнем вже сім днів поспіль знаходиться Буча. Це місто опинилося фактично в заручниках у окупантів.
"Чому кажу, що перебуваємо в заручниках, тому що не дають жителям невеликий період, поки гармати не гримлять і обстрілу немає, виходити з осель – прострілюють вулиці",– повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі державного телеканалу Рада.
За словами Федорука, артилерійський обстріл завершився близько 01:30 8 березня.
Як повідомляв Главред, під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних жителів. Про це у своєму відеозверненні 7 березня заявив мер Києва Віталій Кличко.
Крім того, загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко.
Інші новини:
- Ірпінь і Буча - в облозі: у людей немає води, їжі та зв'язку, окупанти не випускають їх з будинків
- "Ні на віллах в Майямі, ні в бункері на Уралі не сховаєтеся": Данілов гнівно звернувся до російських загарбників
- На "гарячу лінію" Київської області за допомогою звернулося вже понад 4 тисячі осіб