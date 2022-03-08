Буча - в заручниках у російських загарбників: місто потрапило під масований артобстріл

Артилерійський обстріл завершився близько 01:30 8 березня / Фото Reuters

Російські окупанти продовжують обстріли Києва та області. Під ворожим вогнем вже сім днів поспіль знаходиться Буча. Це місто опинилося фактично в заручниках у окупантів.

"Чому кажу, що перебуваємо в заручниках, тому що не дають жителям невеликий період, поки гармати не гримлять і обстрілу немає, виходити з осель – прострілюють вулиці",– повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі державного телеканалу Рада.

За словами Федорука, артилерійський обстріл завершився близько 01:30 8 березня.

Як повідомляв Главред, під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Цілеспрямовано вбиває мирних жителів. Про це у своєму відеозверненні 7 березня заявив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко.

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