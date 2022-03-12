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Пожертвувала собою заради порятунку собак: несамовита історія з обложеного Ірпеня

12 березня 2022, 17:23

Тепер дівчина мріє врятувати батьків і ще 20 їхніх підопічних.

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Настя Тиха врятувала 19 бездомних собак./ Christopher Occhicone @occhicone98

20-річна мешканка Ірпеня Настя Тиха прославилася в мережі завдяки фото американського репортера, який відобразив її з 19 бездомними собаками.

Вона намагалася врятувати тварин з облоги міста російськими окупантами під час евакуації.

"Це був дуже нелегкий шлях - на три кілометри знадобилося три години. Але тепер вони в умовно безпечному місці. Ірпінські пси з інвалідністю розселилися в котячому будиночку. Тут легше - по підлозі можна ковзати. У них інвалідні коляски є, чоловік ззаду ніс, щоб не перекинулися", - розповіла Настя.

Вийти неушкодженою не вийшло.

"Я поки собак переносила, собаку тримала і у мене палець тріснув. Чоловік вийшов закривавленим, одна з собак постраждала, і її довелося нести. А ще у Артура алергія на шерсть, але що поробиш...у нас в житті мало що змінилося, ми завжди удвох, завжди з собаками", - додала дівчина.

Тепер у планах Насті врятувати ще й батьків, які залишилися під Бородянкою і не їдуть. Крім того, вони теж мають на руках два десятки собак.

"Сидять, голодують разом з собаками, теж їх не кидають, на жаль, туди пробратися не можуть. Я з дитинства собак люблю, У мене навіть думок не було їх кинути, їх потрібно було виводити з нами", - додала вона.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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