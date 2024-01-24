Лавров "негайно" скликав Радбез ООН через Іл-76, Франція вчасно "стопнула"

Російська пропаганда бреше, що на збитому літаку були нібито українські військовополонені.

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Франція відмовила Росії у "негайному" засіданні / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм "База"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався скористатися ситуацією з підбиттям військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області у пропагандистських цілях. Зокрема, Москва пробувала скликати засідання Радбезу ООН, щоб поширювати брехню про Україну. Франція ж її зупинила.

Звісно, Москва вказала, що за збиттям їхнього військового літака стоїть Україна.

"Росія запросила термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо атаки Києва на російський літак Іл-76 і розраховує, що Франція як голова виконає свої зобов'язання якнайшвидше", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками участі у заходах РБ ООН. відео дня

Інший представник МЗС Росії - перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський поскаржився, що Київ нібито "роздуває бульбашку брехні, намагаючись втекти від відповідальності" за падіння Іл-76.

А проте Франція, яка головує у Радбезі ООН, не погодила засідання на вимогу Кремля, про що вже доповідають пропагандистські ресурси РФ. Там запропонували перенести його на п'ятницю на 00:00 (за київським часом).

Падіння Іл-76 - що відомо

Вранці 24 січня у небі над Бєлгородською областю, найімовірніше зенітною ракетою, було підбито військово-транспортний літак росіян Іл-76.

Інформація з нібито "підтвердженням" від Сил оборони зʼявилась на сайті "Української правди". Журналісти, посилаючись на анонімні джерела, стверджували, що Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300. Однак невдовзі новину було видалено.

Водночас російські пропагандисти писали, утім без доказів, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених, яких готували на обмін з Україною. Експерти вже пояснили, чому вважають цей вкид з боку РФ дурнею.

Варто зауважити, що тільки за вчорашній день Росія тричі атакувала Харків ракетами. Під час вечірнього удару РФ поцілила у цивільні обʼєкти - лікарні, аптеки і магазини. Попередньо нараховувалося 7 постраждалих.

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