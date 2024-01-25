"Дістанемо ворога там, де не чекає": Олещук зробив заяву на тлі падіння Іл-76 у РФ

24 січня російська пропаганда спрямовувала фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію, намагаючись дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

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Микола Олещук заявив, що ЗС ЗСУ роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що у військових є все більше інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не чекає.

"Повітряні Сили били, б'ють і битимуть ворога, де б він не був, захищати наших громадян від терористичних атак ворога! Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня та щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів. Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі", - написав Олещук у Telegram.

Командувач ЗС додав, що "багато російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей".

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"Вони знищені! У нас з'являється все більше інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не чекає!", - зазначив він.

За словами Олещука, 24 січня російська пропаганда спрямовувала фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію, намагаючись дискредитувати Україну в очах світової спільноти.

"Мета пропаганди очевидна - вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде. Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора", - написав командувач Повітряних сил ЗСУ.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76.

ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Білий дім заявив, що наразі не має достатньої інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

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