"Їх просто зітруть під нуль": експерт розповів, які території ЗСУ звільнять найближчим часом

Українські військові зможуть незабаром Лівий берег Херсонщини / Колаж фото УНІАН

Українські військові звільнили Херсон і тепер можуть піти в наступ на лівий берег Херсонщини і Крим. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

Він переконаний, що російські окупанти не зможуть сховатися від українських захисників.

"По-перше, після втрати правого берега залишки військ РФ, які втекли з Херсона, пошарпані і змучені, майже без техніки, опинилися в ще більш страшному для них "мішку" на лівому березі. По-друге, лівий берег Херсонщини до Перекопського перешийка, до Армянська знаходиться під вогневим контролем української артилерії, HIMARS-ів, ракетних установок, гаубиць і всього-всього", - сказав Соскін.

Також він зазначив те, що російські військові не зможуть сховатися на лівому березі, так як там херсонська пустеля і ховатися просто ніде.

"Їх легко виб'ють, знищать, просто зітруть під нуль", - додав експерт.

Соскін зазначив, що російські окупанти вже відійшли від берега на 15 км.

"І це тільки початок, захистити лівий берег вони не в змозі, в тому числі територію від Кінбурнської коси до Голої Пристані і Скадовська, де якраз йде дорога від Херсона на Кримський півострів", - зазначив експерт.

За його даними, ЗСУ також зможуть прорватися в районі Сватового, а також звільнять частину Харківської області.

"Вугледар, Мар'їнка, Бахмут – там йдуть дуже важкі бої. Якщо ЗСУ підуть вище до кордону, на Троїцьке, звільнять шматок Харківської області і зайдуть в Уразово і Валуйки (населені пункти в Білгородській області – Главред), ніж повністю переріжуть постачання противника", - зазначив Соскін.

Він вважає, що найближчим часом українські військові не будуть намагатися звільняти Мелітополь, так як на даному етапі це важко зробити.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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