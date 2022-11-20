"Путіну нікуди тікати": дипломат озвучив два варіанти закінчення життя диктатора РФ

Дипломат озвучив два варіанти закінчення життя Путіна/ Reuters, Главред

Російському диктатору Володимиру Путіну немає куди тікати. Хіба що в Північну Корею до Кім Чен Ина, але цей варіант важко розглядати серйозно.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України (у 2007−2009 роках) і керівник Центру дослідження РФ Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ. Він наголосив, що у президента Росії залишилося лише два варіанти дій.

"Перший – це той, що він справді сяде на лаву підсудних і його здадуть, як свого часу Мілошевича здала Сербія, яка сказала, що вона все ж хоче бути країною, яка йде в бік цивілізації, а не авторитаризму. Або ж він закінчить дуже погано фізично – його просто приберуть", – зазначає дипломат.

Те, який з цих двох варіантів спрацює, визначатимуть події на фронті. Коли українські військові нанесуть нищівного удару по окупантах, тоді в Кремлі в оточенні Путіна виникне питання, чи їм і далі продовжувати підтримувати диктатора, чи просто обміняти його на своє безхмарне майбутнє.

"Я думаю, що рішення буде, безумовно, аналогічним тому, як було щодо Мілошевича: його просто зроблять цапом-відбувайлом, на нього повісять всі гріхи, скажуть, що це він особисто ухвалював рішення про цю війну", – каже дипломат.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть лише призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди бажатиме захопити українські території. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

Нагадаємо, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що проникнення української армії на землі півострова Крим, а також відвойовування Луганської та Донецької області стане сигналом для кремлівської верхівки залишити диктатора Володимира Путіна напризволяще.

Читайте також: