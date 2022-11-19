"Путіну і його режиму не жити": експерт розповів, що призведе до повного розвалу РФ

Соскін заявив, що Путін може втратити владу / Reuters, Главред

Після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. Про це розповів директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду.

"Оскільки перемог немає, союзники Росії не хочуть ризикувати тим, що мають. Йому багато хто говорив не лізти в Україну, але він не послухав. А тепер Росія втратила Київ, Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області, Херсон, а тепер втратить і лівий берег Херсонщини, і Крим", - зазначив Соскін.

За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

"Адже інакше він і владу втратить, і Росія почне розпадатися. Йому треба буде думати про те, як зупинити Башкирію, Калмикію, Татарстан, Якутію, Туву та інших. Думаю, союзники РФ орієнтуються так: якщо Росія втрачає Крим, вона поступово буде відкочуватися і з усіх інших захоплених територій. Тому що, якщо вона цього не зробить, тоді війна в повну силу зайде на територію РФ. А тоді Путіну не жити, як і його режиму, і всім його мільярдерам", - сказав він.

Соскін підкреслив, що ні Росія, ні світ не очікували, що Україна може творити такі дива на фронті за підтримки Заходу.

"Відвойований Україною Крим остаточно знищить відкритих союзників Путіна. Вони залізуть у свої нори, скажуть Путіну: "Хлопець, ми з тобою, і ми грудьми постоїмо... за твоєю спиною"", - резюмував фахівець.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

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