Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WP

Відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада / Фото Reuters, pixaby

Москва таємно домовився з Тегераном про початок виробництва сотень ударних безпілотників на території РФ.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на трьох анонімних чиновників, знайомих із цим питанням.

"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада, коли відбулася зустріч офіційних представників обох держав. Виробництво безпілотників може стартувати через декілька місяців. Мова йде про виготовлення сотень безпілотних літальних апаратів.

За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії Москви в Україні.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

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