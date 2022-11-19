УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WP

19 листопада 2022, 21:36

Виробництво безпілотників може стартувати через декілька місяців. Мова йде про виготовлення сотень безпілотних літальних апаратів.

Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WP
Відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада / Фото Reuters, pixaby

Москва таємно домовився з Тегераном про початок виробництва сотень ударних безпілотників на території РФ.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на трьох анонімних чиновників, знайомих із цим питанням.

"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідних домовленостей країни досягли на початку листопада, коли відбулася зустріч офіційних представників обох держав. Виробництво безпілотників може стартувати через декілька місяців. Мова йде про виготовлення сотень безпілотних літальних апаратів.

За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії Москви в Україні.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Більше новин про дружбу терористичних РФ та Ірану:

Іран Росія війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:00

ЗСУ можуть увірватися до Криму вже до кінця листопада - Соскін

22:52

Що робити, якщо заклало вуха: кращі поради, які допоможуть в різних ситуаціях

22:45

Ніхто нікого не закликав виїжджати з України: в ДТЕК спростували заяву гендиректора компаніїВідео

22:29

"Найтонший і найнебезпечніший момент": Україна може залишитися без зброї вже в січні - політологВідео

22:22

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

Реклама
22:13

"Їх просто зітруть під нуль": експерт розповів, які території ЗСУ звільнять найближчим часомВідео

21:36

Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WPВідео

20:47

"Путіну і його режиму не жити": експерт розповів, що призведе до повного розвалу РФВідео

20:10

Прикмети на 21 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб успіх залучитиВідео

19:41

"Ти що, коза, твориш?": російський психолог мало не накинувся на Собчак

19:38

Зеленський провів термінове засідання Ставки: що обговорилиВідео

19:22

Чи почнуть американці на нас тиснутиПогляд

19:15

РФ вдарила по пункту роздачі хліба на Херсонщині: у Зеленського назвали росіян "нікчемними совками"

19:13

Снігу буде по коліно: в Україну мчить новий циклонВідео

18:23

Росія пошкодила близько 50% української енергетичної інфраструктури - ЗеленськийВідео

18:21

Прикмети на 20 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

18:12

"Негайно виведіть війська": Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

17:40

З ними можна і у вогонь, і у воду: імена жінок, які стають найкращими дружинамиВідео

17:34

Президента УАФ Павелка можуть запідозрити у корупції: йому вже вручили повістку

17:06

Небо буде під захистом: Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Реклама
17:03

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

17:01

Штормитиме 4 дні: Україну накрила потужна магнітна буряВідео

16:59

"Хочуть виснажити ППО України": у Пентагоні пояснили, чому РФ посилює ракетні удариВідео

16:45

У Кремлі збільшують витрати на війну: військовий експерт пояснив, чи вплине це на хід боївВідео

16:16

Українців закликали їхати за кордон на 3-4 місяці – це врятує енергомережуВідео

16:13

Вже 14 років: Тіна Кароль показала на фото змужнілого сина в його день народженняВідео

15:57

Ріші Сунак у Києві: прем'єр Британії вперше особисто зустрівся з Зеленським - подробиціВідео

15:38

Є ризик застосування ядерної зброї: астролог Влад Росс дав моторошний прогноз на РіздвоВідео

15:32

Можуть принести більше шкоди, ніж користі: чому собаки люблять кістки, а кішки - молоко

15:30

Як відчистити плиту від сильного нагару: допоможе один кухонний інгредієнт

15:26

"Ми готуємося тільки захищати": у Білорусі заявили нібито про небажання нападати на УкраїнуВідео

15:11

Писав вірші про кохання та тугу: ЗСУ ліквідували російського окупанта-поета

14:46

"Взимку Україна просунеться далі": президент Естонії закликав "підвищити ціну війни для РФ"Відео

14:46

"Нам потрібно виговоритися, дайте нам пісень": Pianoбой розповів про приголомшливу зустріч із херсонцямиВідео

14:08

Ксенія Мішина розповіла, в чому секрет її ідеальної фігури

13:56

ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні - МіноборониВідео

13:54

40-тисячне місто-супутник АЕС на Хмельниччині повністю без світла: деталіВідео

13:34

Як повернути свіжість рушникам: 5 дієвих способів для боротьби з неприємним запахом

13:19

Магазини, перукарні й аптеки: в Україні з’явилася карта місць, які можна відвідати навіть без світлаВідео

13:16

Місце основного удару російських сил вже визначено - полковник ЗСУВідео

Реклама
13:00

"Апогей несмаку": сімейне фото Корольової і Тарзана з сином викликало переполох в мережі

13:00

Гороскоп на завтра 20 листопада: Рибам - новий шлях і досягнення, а Ракам - меланхолія

12:43

Відповідь карми: "місіс Крим" через спів "Ой, у лузі червона калина" не дали російський паспортВідео

12:39

Спати навпроти дзеркала не можна: як його розташувати, щоб залучити удачу і відвести біду

12:22

"Усе завалено тілами окупантів": армія РФ біля Бахмута намагається штурмувати позиції ЗСУВідео

12:12

Міжнародний чоловічий день: прикольні картинки і привітання

11:50

За успіхами ВСУ стоїть "залізний генерал" Залужний: Financial Times зробило статтю про головкома

11:38

Як прати м’які іграшки у машинці і вручну: "золоті" правила для різних видів

11:24

Подоляк відповів Пєскову про "таємні переговори Заходу з Путіним": "Не врахували одну маленьку деталь"Відео

10:51

"Це тільки погіршить ситуацію": Зеленський заявив про загрозу російського "короткого перемир'я"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти