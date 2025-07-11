'Йде нова атака': у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

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- Деякі безпілотники проникли в український повітряний простір із півночі
Під час ранкового обстрілу Росія, імовірно, застосувала до 20 безпілотників із метою створення постійного напруження серед українського населення, заявив начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За попередніми даними, вранці було зафіксовано до двох десятків ворожих дронів, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.
Однак точна кількість стане відома пізніше, після завершення аналізу бойової роботи. Він підтвердив, що дрони атакували зокрема й Одеську область.
Ігнат зазначив, що одним із ключових завдань Росії залишається спроба психологічного тиску на Україну через регулярні нальоти.
Деякі безпілотники проникли в український повітряний простір із півночі - у напрямку Київської області.
Щодо попереднього нічного удару, то, за словами Ігната, було зафіксовано близько 50 безпілотників, з яких щонайменше 38 - ударні дрони типу "Шахед". Сили ППО змогли знищити приблизно половину з них, зокрема близько 20 "Шахедів".
"Зараз відбувається нова атака, тому оприлюднення підсумків нічної роботи ППО, які зазвичай публікують приблизно о 9:00, імовірно, буде перенесено. Ми підіб'ємо результати одразу по всьому епізоду - і нічному, і ранковому", - пояснив представник ЗСУ.
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Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.
Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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