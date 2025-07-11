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"Йде нова атака": у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

Олексій Тесля
11 липня 2025, 13:15оновлено 11 липня, 13:52
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Одним із ключових завдань Росії залишається спроба психологічного тиску на Україну через регулярні нальоти.
'Йде нова атака': у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ
Юрій Ігнат розповів про масовані удари РФ/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • вранці було зафіксовано до двох десятків ворожих дронів
  • Деякі безпілотники проникли в український повітряний простір із півночі

Під час ранкового обстрілу Росія, імовірно, застосувала до 20 безпілотників із метою створення постійного напруження серед українського населення, заявив начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За попередніми даними, вранці було зафіксовано до двох десятків ворожих дронів, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Однак точна кількість стане відома пізніше, після завершення аналізу бойової роботи. Він підтвердив, що дрони атакували зокрема й Одеську область.

Ігнат зазначив, що одним із ключових завдань Росії залишається спроба психологічного тиску на Україну через регулярні нальоти.

Деякі безпілотники проникли в український повітряний простір із півночі - у напрямку Київської області.

'Йде нова атака': у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ
/ Главред

Щодо попереднього нічного удару, то, за словами Ігната, було зафіксовано близько 50 безпілотників, з яких щонайменше 38 - ударні дрони типу "Шахед". Сили ППО змогли знищити приблизно половину з них, зокрема близько 20 "Шахедів".

"Зараз відбувається нова атака, тому оприлюднення підсумків нічної роботи ППО, які зазвичай публікують приблизно о 9:00, імовірно, буде перенесено. Ми підіб'ємо результати одразу по всьому епізоду - і нічному, і ранковому", - пояснив представник ЗСУ.

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Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.

Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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війна Росії та України Юрій Ігнат атака дронів
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