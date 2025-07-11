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Удар по медичних закладах: Харківщину затрусило від вибухів, перші деталі

Марія Николишин
11 липня 2025, 06:32
860
Профільні служби працюють на місці удару.
Удар по медичних закладах: Харківщину затрусило від вибухів, перші деталі
Харків постраждав від ударів РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Коротко:

  • Росіяни атакували центр Харкова та Чугуївський район
  • Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю
  • Також відомо про пошкодження медичного закладу

Під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - написав він.

відео дня

Через кілька хвилин Терехов додав, що у центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Водночас, голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що сьогодні о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу Шахед, по Салтівському району міста.

"Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м. Профільні служби працюють на місці", - наголосив він.

За його словами, станом на цю хвилину відомо про постраждалого 64-річного чоловіка внаслідок атаки на Салтівський район міста Харків.

Удар по медичних закладах: Харківщину затрусило від вибухів, перші деталі
Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Атака на Чугуївський район

Синєгубов також додав, що цієї ночі під російський удар потрапив Чугуївський район. Там зафіксовано 7 влучань БпЛА.

"Вночі, з 01:09 до 01:20, ворог атакував місто Чугуїв безпілотниками. У місті, внаслідок влучання дрону, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Ще шість БпЛА влучили по промисловому підприємству. Виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих, станом на зараз, 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами Шахед. У Києві лунала серія потужних вибухів. Відомо, що у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

У ніч на 9 липня, російські окупанти також атакували Україну ударними дронами та ракетами. У декількох містах пролунали вибухи, зокрема, ворог тероризував Луцьк.

Відомо, що у ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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