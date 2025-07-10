Балістика та табун шахедів атакував Київ: в столиці лунають вибухи, працює ППО

В ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Одночасно працювали системи протиповітряної оборони, які досі ведуть боротьбу з загрозою. Цю інформацію підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"У столиці активована ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", — звернувся він о 01:49.
Напередодні військові зафіксували проліт близько 13 ворожих безпілотників у напрямку Києва, повідомляють моніторингові джерела.
Внаслідок атаки у Шевченківському районі зафіксовані перші пошкодження: влучання сталося у нежитлову будівлю, уламки впали на відкриту територію. Також пошкоджений житловий будинок у цьому районі.
"За іншою адресою у Шевченківському районі безпілотник упав на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — повідомив Тимур Ткаченко.
За інформацією Віталія Кличка, до Шевченківського району викликали медиків через потрапляння уламків у житловий будинок. Також у Дарницькому районі горять заправка та гаражі.
За інформацією мера Києва, у Шевченківському районі виникла пожежа на верхньому поверсі житлового будинку. У Дарницькому районі також зафіксовано пожежу в багатоквартирному будинку, повідомляють про відповідний виклик.
Також був виклик бригади медиків у Соломʼянський район.
За даними Повітряних сил, ворог запустив балістичні ракети. У повідомленні йшлося про швидкісну ціль, що рухалась у напрямку Києва з півночі.
У Києві вночі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
За попередніми даними мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі сталася пожежа в ще одному житловому будинку. У Голосіївському районі горить вантажівка, а в Подільському зафіксовано падіння уламків.
Екстрені служби вже виїхали на місця подій. Закликаємо мешканців залишатися в укриттях, адже над містом досі перебуває багато ворожих безпілотників.
Медики госпіталізували одного постраждалого у Солом’янському районі.
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