Балістика та табун шахедів атакував Київ: в столиці лунають вибухи, працює ППО

У Києві пролунали вибухи, зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі в кількох районах.

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Дрони і ракети атакували столицю вночі, влада закликала залишатися в укриттях до відбою тривоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

В ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві пролунала серія потужних вибухів. Одночасно працювали системи протиповітряної оборони, які досі ведуть боротьбу з загрозою. Цю інформацію підтвердив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У столиці активована ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги", — звернувся він о 01:49.

Напередодні військові зафіксували проліт близько 13 ворожих безпілотників у напрямку Києва, повідомляють моніторингові джерела.

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Внаслідок атаки у Шевченківському районі зафіксовані перші пошкодження: влучання сталося у нежитлову будівлю, уламки впали на відкриту територію. Також пошкоджений житловий будинок у цьому районі.

"За іншою адресою у Шевченківському районі безпілотник упав на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — повідомив Тимур Ткаченко.

За інформацією Віталія Кличка, до Шевченківського району викликали медиків через потрапляння уламків у житловий будинок. Також у Дарницькому районі горять заправка та гаражі.

За інформацією мера Києва, у Шевченківському районі виникла пожежа на верхньому поверсі житлового будинку. У Дарницькому районі також зафіксовано пожежу в багатоквартирному будинку, повідомляють про відповідний виклик.

Також був виклик бригади медиків у Соломʼянський район.

За даними Повітряних сил, ворог запустив балістичні ракети. У повідомленні йшлося про швидкісну ціль, що рухалась у напрямку Києва з півночі.

У Києві вночі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

За попередніми даними мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі сталася пожежа в ще одному житловому будинку. У Голосіївському районі горить вантажівка, а в Подільському зафіксовано падіння уламків.

Екстрені служби вже виїхали на місця подій. Закликаємо мешканців залишатися в укриттях, адже над містом досі перебуває багато ворожих безпілотників.

Медики госпіталізували одного постраждалого у Солом’янському районі.

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