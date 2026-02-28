І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

Запити про поповнення підрозділів все одно є.

Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки на місяць мобілізують в Україні

Чи вистачає цього для потреб фронту

В Україні щомісяця мобілізують понад 30 тисяч осіб, але цього не вистачає - є постійні запити про поповнення підрозділів.

В інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії темпи мобілізації вищі.

Глава української держави зазначив, що в України є дефіцит у контексті мобілізації нових солдатів. Водночас, за його словами, і в Росії є проблеми з людьми - мова йде про підготовлених кадрів, а не про кількість, оскільки новобранців там відразу кидають на фронт.

"Ми ж обов'язково навчаємо людей. Ми мобілізуємо 30-34 тисячі осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тисяч вищий щомісяця", - сказав Зеленський.

За його словами, запити про поповнення підрозділів все одно є, оскільки потрібні ротації - люди втомлюються, і моральний дух падає.

"Я сподіваюся, зараз ситуація покращиться, адже у нас з'явилося більше дронів, зброї і далекобійних засобів ураження", - додав він.

Ступені придатності до військової служби, мобілізація / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні може змінитися

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам у віці від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації і перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною і ефективною.

