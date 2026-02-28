Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

Сергій Кущ
28 лютого 2026, 00:16
Запити про поповнення підрозділів все одно є.
Зеленський, ЗСУ, мобілізація
Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки на місяць мобілізують в Україні
  • Чи вистачає цього для потреб фронту

В Україні щомісяця мобілізують понад 30 тисяч осіб, але цього не вистачає - є постійні запити про поповнення підрозділів.

В інтерв'ю Sky News президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії темпи мобілізації вищі.

відео дня

Глава української держави зазначив, що в України є дефіцит у контексті мобілізації нових солдатів. Водночас, за його словами, і в Росії є проблеми з людьми - мова йде про підготовлених кадрів, а не про кількість, оскільки новобранців там відразу кидають на фронт.

"Ми ж обов'язково навчаємо людей. Ми мобілізуємо 30-34 тисячі осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тисяч вищий щомісяця", - сказав Зеленський.

За його словами, запити про поповнення підрозділів все одно є, оскільки потрібні ротації - люди втомлюються, і моральний дух падає.

"Я сподіваюся, зараз ситуація покращиться, адже у нас з'явилося більше дронів, зброї і далекобійних засобів ураження", - додав він.

Ступені придатності до військової служби, мобілізація
Ступені придатності до військової служби, мобілізація / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні може змінитися

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський раніше заявляв, що в Україні готують зміни в принципах мобілізації, які передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування нинішніх процедур.

За його словами, нові правила можуть представити вже в найближчі місяці.

Він додав, що це дозволить зменшити частку мобілізації та зробити службу більш передбачуваною для громадян.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам у віці від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації і перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною і ефективною.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Sky News

Sky News — британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка, в свою чергу, є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно знаходиться у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (в тому числі в готельних міжнародних мережах). Аудиторія оцінюється в 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Володимир Зеленський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

00:16Україна
"Я кажу 100%": депутат розповів, коли можуть скасувати графіки відключень

"Я кажу 100%": депутат розповів, коли можуть скасувати графіки відключень

23:27Енергетика
"Війна триватиме довше": Зеленський відверто висловився про зустріч з Путіним

"Війна триватиме довше": Зеленський відверто висловився про зустріч з Путіним

23:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чотири знаки китайського зодіаку приречені на успіх - хто у списку щасливчиків

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Чому варто купувати дрібні яйця, а не великі: справжня причина здивує багатьох

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Кохання на порозі та гроші в дім: кого в березні чекають важливі події

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Гороскоп на завтра 28 лютого: Дівам - тривога, Стрільцям - неподіване повідомлення

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з папугою за 17 с

Останні новини

00:45

Де можна буде побачити парад планет 28 лютого 2026 року: найкращий час

00:33

Розметають з полиць: в Україні стрімко дорожчає головний овоч

00:16

І це тільки на місяць: Зеленський розповів, скільки мобілізують в Україні та РФ

27 лютого, п'ятниця
23:27

"Я кажу 100%": депутат розповів, коли можуть скасувати графіки відключень

23:15

"Війна триватиме довше": Зеленський відверто висловився про зустріч з Путіним

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
22:33

Три знаки зодіаку чекає неймовірний тріумф найближчими днями - хто вони

22:22

Як об’їхати усі ями на дорозі та не пошкодити авто: названо найкращі способиВідео

22:21

Росія боїться участі Китаю в мирних переговорах: Денисенко пояснив причинуПогляд

21:35

На велику можна не розраховувати: що не можна садити біля капустиВідео

Реклама
21:32

Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку

21:27

Кого проклинали українці тисячу років тому: розшифровано написи в Софії КиївськійВідео

21:27

Для чого "бандерівці" видавали комуністичні книги — історик розкрив нюансВідео

21:02

Пенсію підвищать на 12%: Зеленський анонсував індексацію в березні

20:59

Температура підскочить до +10 градусів: в Тернопіль йде весняне потепління

20:50

Блискучий розум і містичне передчуття: три знаки зодіаку відрізняються від інших

20:44

Скандал навколо Берлінале: директора кінофестивалю хочуть звільнити

20:26

Картопля дасть рекордний врожай: що слід обов’язково покласти до лунок під час посадки

20:05

Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець різко відреагував на новий злочин РФВідео

20:00

Залишаться інгредієнти для щі та глід: економіст розповів, коли РФ чекає крах

19:35

Британський екс-прем'єр став радником Зеленського - The Independent

Реклама
19:31

Мати кинула маленького сина одного в горах за непослух: що він накоїв

19:30

В одній області буде небезпечна погода: синоптики оголосили 3 рівень

19:09

Приємний ціновий сюрприз: вартість одного продукту неочікувано полетіла вниз

19:02

Якщо холодильник погано морозить: ось що слід зробити, перш ніж кликати майстра

18:58

Гороскоп Таро на березень 2026: Терезам – підвищення, Скорпіонам – свобода, Стрільцям – прибутокВідео

18:57

Божествені мариновані огірки за годину: швидкий рецепт хрусткої закуски

18:56

Китайський гороскоп на завтра 28 лютого: Зміям - стрес, Козлам - страх

18:51

Клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз: що сталось

18:27

Водій знайшов у машині незвичайний пристрій після ремонту: що його налякало

18:21

Україна зруйнувала систему наведення "Шахедів" з Білорусі: Флеш розкрив деталі

18:19

Гарантії безпеки для України: названо важливу умову щодо угоди з США

18:05

Собака кладе лапу на людину не просто так: дресирувальниця розкрила справжній сенс жесту

17:42

Туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

17:36

Вперше з початку війни: в РФ масово оголосили ракетну небезпеку, яка причинаВідео

17:33

На обкладинках у 76 років: супермодель Твіггі поділилася секретами молодостіВідео

17:25

Як легко позбутися неприємного запаху в холодильнику: прості поради

17:15

Гороскоп Таро на березень 2026: Овнам – кохання, Тельцям – зміни, Близнюкам – успіх

17:07

Примусове повернення чоловіків в Україну: у Єврокомісії зробили важливу заяву

17:03

13 продуктів, що допоможуть краще спати: що саме варто включити в раціон

16:47

Долар і євро раптово пішли у круте піке: новий курс валют на 2 березня

Реклама
16:35

Економіка тріщить по швах, росіян чекають продукти за талонами - Новак

16:33

Погода дивуватиме: що принесе антициклон в Україну

16:21

"Хворий і божевільний": Трамп різко відповів Роберту Де Ніро

16:17

"Тендітна і стильна": Катерина Осадча похвалилася мамою-красунею

16:11

Слово "представляти" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

16:07

Буде +12: Україну раптово накриває весняне потепління

16:06

Чи можна насправді зберігати вершкове масло у морозилці: відповідь знають одиниці

15:52

Графіки послаблять для всіх: названо терміни покращення ситуації зі світлом

15:51

В Україні хочуть заборонити Roblox: чому в дітей виникає небезпечна залежність

15:45

Привітання з 8 березня: красиві картинки та побажання для жінок

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти