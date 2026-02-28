Де можна буде побачити парад планет 28 лютого 2026 року: найкращий час

Відразу шість планет Сонячної системи будуть видні в одному секторі неба.

Де можна буде побачити парад планет 28 лютого

Увечері 28 лютого 2026 року над землею відбудеться рідкісна астрономічна подія — парад планет, коли відразу шість планет Сонячної системи будуть видні в одному секторі неба. Це явище можна назвати одним з найвидовищніших небесних шоу, і наступного подібного параду доведеться чекати ще близько 8 років.

Що таке парад планет і чому він рідкісний

Парад планет — популярна назва явища, коли кілька планет стають видимими на вечірньому або ранковому небі приблизно в одній смузі. Таке вирівнювання не означає, що планети реально опиняються на одній лінії в космічному просторі — це лише візуальний ефект, добре помітний спостерігачам із Землі.

28 лютого 2026 року над горизонтом з'являться Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Чотири з них — Венера, Юпітер, Сатурн і Меркурій — будуть видні неозброєним оком, а слабкі Уран і Нептун вимагатимуть для спостереження бінокль або телескоп.

Де і коли дивитися парад планет

Найкращий час для спостереження — у перші години після заходу Сонця, приблизно 30–60 хвилин після заходу, коли небо ще досить темне, а планети все ще знаходяться над західним горизонтом, пише LifeScience.

Парад планет буде помітний по всьому світу при ясній погоді, особливо в місцях з відкритим західним горизонтом — за межами міського освітлення, де ніщо не заважає огляду неба.

Більшість планет опустяться до горизонту протягом години після заходу Сонця, тому краще вийти на спостереження якомога раніше після заходу сонця.

Де умови особливо сприятливі

Хоча явище буде видно всюди на Землі при хорошій погоді, умови можуть варіюватися в залежності від широти і місцевих умов спостереження. У південних регіонах огляду небо може бути більш високим і доступним протягом більш тривалого часу.

Для більшості спостерігачів достатньо простої площадки за містом або в парку з мінімальним світловим забрудненням. Телескоп допоможе побачити більш тьмяні планети, але навіть неозброєним оком можна побачити частину вирівнювання — особливо великих і яскравих учасників параду.

