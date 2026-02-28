Рус
Весняне тепло вривається на Львівщину: коли область розігріє до +13

Руслана Заклінська
28 лютого 2026, 01:24
Львівський гідрометцентр прогнозує приємну погоду на вихідні.
Весняне тепло вривається на Львівщину: коли область розігріє до +13
Прогноз погоди на Львівщині на 28 лютого / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 28 і 29 лютого
  • Чи передбачаються опади в області
  • Якою буде погода у Львові

У вихідні, 28 і 29 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що вихідні обіцяють бути по-справжньому приємними - з "теплою зустріччю" зими з весною. Вночі ще відчуватиметься мороз, а вдень пануватиме лагідне весняне тепло.

відео дня

Температура повітря в області вночі становитиме 0-5° морозу, вдень повітря прогріється до 8-13° тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.

Вночі та вранці на окремих ділянках доріг Львівської області можлива ожеледиця. Мешканців закликають бути обережними на дорогах та берегти себе і близьких.

Погода у Львові

У Львові також буде сухо та з мінливою хмарністю. Температура вночі знизиться до 1-3° морозу, а вдень підніметься до 9-11° тепла.

Весняне тепло вривається на Львівщину: коли область розігріє до +13
Прогноз погоди на Львівщині / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода на вихідних в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що найближчими вихідними в Україні очікується тепла та сонячна погода. Погоду визначатиме антициклон, тому 28 лютого та 1 березня в більшості регіонів буде сухо та сонячно.

Вночі ще зберігатимуться невеликі морози, проте вдень переважатиме плюсова температура. Найвищі показники - у західних та південних областях, де повітря прогріється до 10-13° тепла. На решті території вдень буде 0…+6°, із невеликим морозом уночі.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич розповів, що найближчими вихідними погода в Україні буде теплою та спокійною, без опадів і сильного вітру. 1 березня також без опадів. У західних і південних областях повітря прогріється до +6…+12°, у центрі - +5…+10°, на півночі та сході - до +6°, вночі до -9°.

Також 27 лютого в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледь. У місті вдень близько 0°, по області вночі -3…-8°, вдень -2…+3°, вітер північно-східний 5-10 м/с.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 28 лютого буде сонячною та сухою. Укргідрометцентр розповів, що у високогір’ї Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

