Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

Юрій Берендій
25 лютого 2026, 16:01оновлено 25 лютого, 16:39
В Україні можуть переглянути підходи до відповідальності військовозобов’язаних і військових за порушення правил обліку та СЗЧ, вказала адвокат.
Адвокат поясниала, як можуть змінити покарання за порушення військового обліку та СЗЧ / Колаж, Главред, фото: facebook.com/UALandForces, facebook.com/lvivobltck

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні можуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації
  • Щодо ситуації із СЗЧ, ймовірно, варто очікувати на пом'якшення тиску з боку держави

У Верховній Раді активно обговорюють можливе посилення покарання для військовозобов'язаних громадян, які ухиляються від мобілізації та військових, які йдуть в СЗЧ. Про те, на чому можуть зосередитись законодавці розповіла в інтерв'ю Главреду адвокат, керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко.

За її словами, насамперед можуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації — зокрема для військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку або не виконують свої обов’язки, у тому числі ігнорують повістки.

відео дня

Марченко зауважила, що зараз для окремих громадян із високими доходами штраф від ТЦК, який становить від 17 тисяч гривень, не є суттєвим стримувальним фактором. Через це дехто свідомо обирає сплату штрафу замість виконання військового обов’язку.

"Очевидно, що це розуміють і у Верховній Раді України. Якщо виходити з того, що перед державою стоїть завдання виконати мобілізаційний план і збільшити кількість мобілізованих, то логічно припустити, що можливі зміни будуть спрямовані саме на посилення механізмів впливу на військовозобов'язаних — щоб стимулювати виконання обов'язків і забезпечити необхідний якісний мобілізаційний ресурс", - вказала вона.

Адвокатка Поліна Марченко також прокоментувала ситуацію із самовільним залишенням частини, зазначивши, що це справді масштабна проблема.

Водночас вона сумнівається, що в цьому випадку варто очікувати саме посилення покарання, адже кількість військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, є значною. Якщо співвіднести цю цифру з можливостями держави утримувати таких осіб у місцях позбавлення волі, стає очевидно, що наявних ресурсів для цього може не вистачити.

"Тому, на мій погляд, навпаки, більш імовірним є не посилення, а певне пом'якшення механізмів повернення. Подібна практика вже застосовувалася до серпня минулого року — коли військовослужбовцям надавалася можливість повернутися з СЗЧ шляхом закриття кримінального провадження і переведення в іншу військову частину для продовження несення служби. Було б логічно, щоб і зараз для військових, які перебувають у СЗЧ, передбачили механізми повернення без реальної кримінальної відповідальності. Це дозволило б збільшити чисельність особового складу, а не провокувати нові випадки самовільного залишення служби", - резюмувала вона.

Чи зупиниться мобілізація після завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, мобілізаційні заходи продовжуватимуться навіть після припинення бойових дій. Навіть у разі завершення війни та досягнення миру потреба в доукомплектуванні війська залишиться. Про це в коментарі ТСН заявив військовий експерт Ігор Романенко.

Він зазначив, що після зупинення активної фази бойових дій Україні знадобиться орієнтовно 300–500 тисяч військовослужбовців для проведення ротації, оскільки частина бійців перебуває на фронті ще з 2014 року.

"У них відбувається вигорання, бо вони на війні вже понад 10 років, а хтось на фронті вже майже чотири роки. Їх потрібно буде кимось замінити. Без подальшої мобілізації не обійтися", - сказав Романенко.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна може перейти до формування війська на контрактній основі за умови достатнього фінансового забезпечення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що за наявності необхідних ресурсів можна відмовитись від мобілізації.

Міністерство оборони працює над масштабною реформою системи мобілізації. За словами міністра оборони Михайла Федорова, в Україні вже автоматизовано процедуру оформлення відстрочок.

Крім того, готується пакет змін до мобілізаційного законодавства, який може суттєво позначитися як на діяльності територіальних центрів комплектування, так і на відповідальності громадян, що ухиляються від виконання військового обов’язку. Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Про персону: Поліна Марченко

Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

