Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи можуть мобілізувати без "розшуку" - адвокат попередила про нову тенденцію

Юрій Берендій
26 лютого 2026, 03:03
Адвокатка заявила про поширення практики доправлення військовозобов’язаних до ТЦК навіть без формального розшуку, зокрема після оформлення ДТП.
Чи можуть мобілізувати без 'розшуку' - адвокат попередила про нову тенденцію
Мобілізація в Україні - адвокат попередила про нову тенденцію / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Громадяни, які не перебувають в розшуку можуть бути мобілізованими
  • Якщо військовозобов'язаний, який перебуває в розшуку потрапить в ДТП - його можуть доставити до ТЦК та СП

Військовозобов'язані громадяни, які не перебувають в розшуку за ухилення та не мають підстав для відстрочки і бронювання можуть бути доставлені до ТЦК та СП для мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко

За словами адвокатки, набуває поширення практика, коли навіть у випадках, якщо особа формально не перебуває в розшуку, але не має підстав для отримання відстрочки чи бронювання, вживаються заходи для її доправлення до ТЦК.

відео дня

"Не завжди ці дії виглядають коректно відповідно до вимог чинного законодавства, але фактично вони спрямовані на те, щоб особа проїхала в центр комплектування", - вказала вона.

Адвокатка Поліна Марченко також зазначила, що з її професійного досвіду у разі дорожньо-транспортної пригоди за участі військовозобов’язаного, який перебуває в розшуку, і якщо немає потреби в медичній допомозі (тобто йдеться про аварію без постраждалих), таку особу зазвичай доставляють до ТЦК. Під час оформлення ДТП поліція перевіряє персональні дані, і якщо виявляється порушення правил військового обліку або факт розшуку, це фіксується, після чого людину передають до територіального центру комплектування.

"Ключовий момент полягає в тому, що якщо людина не потребує медичної допомоги — тобто швидка не госпіталізує її з місця ДТП — у більшості випадків або винуватця аварії, або потерпілу сторону (це не має принципового значення) після оформлення матеріалів можуть доставити до ТЦК після оформлення ДТП", - резюмує вона.

"Резерв+"
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

В Україні готуються зміни до процесу мобілізації - що пропонується

Як писав Главред, в Україні планують оновити підходи до мобілізації, зробивши акцент на розширенні контрактної служби та поступовій зміні чинних механізмів комплектування армії. Передбачається, що відповідні нововведення можуть бути представлені вже найближчим часом. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

За його словами, одним із головних напрямів реформи стане збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу на контрактній основі. Очікується, що такий підхід дасть змогу скоротити обсяги мобілізації та зробити проходження служби більш прогнозованим для громадян.

"Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, це зможе істотно змістити акценти в мобілізаційних заходах", - зазначив він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підходи до контролю за дотриманням правил військового обліку й мобілізації можуть змінитися. Адвокатка та керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко зазначала, що одним із головних напрямів стане подальша цифровізація процесів і автоматизація виявлення порушень. Вона пояснила це на прикладі системи автоматичної фіксації перевищення швидкості, коли камери зчитують номер автомобіля, визначають власника транспортного засобу та автоматично формують постанову.

Водночас в Україні готують зміни до принципів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Очікується, що оновлені правила можуть представити вже найближчими місяцями. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Разом із тим народний депутат Руслан Горбенко зазначив, що наразі в державі все ще немає цілісної системної політики щодо підготовки та подальшого продовження мобілізації.

Інші новини:

Про персону: Поліна Марченко

Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію Поліна Марченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучниі вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

Гучниі вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

03:35Війна
РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

02:34Війна
Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

01:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Останні новини

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з відром попкорну за 51 с

03:35

Гучниі вибухи у великих містах: Україна під комбінованою атакою РФ, що відомо

03:25

Головні "кошатники" за гороскопом: чотири знаки, які не можуть жити без муркотіння

03:03

Чи можуть мобілізувати без "розшуку" - адвокат попередила про нову тенденцію

02:34

РФ підняла літаки: "Тушки" рухаються до пускових рубежів, що відомо

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
02:31

"Лялечка": Олена Мозгова показала "кримське" фото

01:58

Чому в школах СРСР не було 4 класу насправді: більшість не здогадується

01:53

Трамп прагне швидкого завершення війни: деталі розмови з Зеленським - Axios

01:30

"Легше не стає": від чого злягла Санта Дімопулос

Реклама
01:01

Майже як у Голлівуді: що відомо про найбагатше село УкраїниВідео

00:58

5 знаків зодіаку, які найчастіше мовчать - чому їхня тиша сильніша за слова

25 лютого, середа
23:56

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

23:17

Кількість відключень світла зросте - нові графіки для Черкаської області на 26 лютого

23:02

Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

22:58

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

22:38

Скарб королів: знайдено прикрасу, що змінила хід історіїВідео

22:30

"Мені боляче": Melovin відкрився після розриву з нареченим-військовим

22:10

Ольга Сумська зробила публічне зізнання: "Я не можу"

21:39

Голлівудська актриса опинилася прикутою до ліжка через невиліковну хворобу

21:36

Діти будуть просити добавки: рецепт корисних цукерок з трьох інгредієнтів

Реклама
21:30

Може спалахнути пожежа: чому не варто заряджати електрокар з квартириВідео

21:26

Врожай без клопоту: п’ять сортів огірків, що підійдуть навіть новачкамВідео

21:04

Олена Кравець показала дочку-красуню

20:45

Коли вимикають світло: шедевральний рецепт домашньої піциВідео

20:44

Зеленський провів переговори з Трампом - що відомо

20:32

Пенсії в Україні зростуть: хто може очікувати на підвищення виплат з 1 березня

19:56

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

19:46

Вбивство Андрія Портнова: поліція затримала підозрюваного, що відомоВідео

19:40

В Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним - що відомоВідео

19:37

Чорні плями на трояндах: як запобігти грибковому захворюваннюВідео

19:36

Вдарить мороз до -5 градусів: погода в Тернополі різко зміниться

19:31

Дівчина назвала кішку на честь вовка: ніхто не був готовий до того, що станетьсяВідео

19:13

На кого чекає доленосний березень і чиє життя переверне затемнення: прогноз на місяцьВідео

19:10

Чому в Китаї почалась масова чистка арміїПогляд

19:06

Чому ілюмінатори в літаку малі та круглі: стюардеса розповіла правду

19:00

"Аптеки 9-1-1" під час війни стають справжніми пунктами підтримки: історія роботи у прифронтовому Ізюмі новини компанії

18:51

Контроль на дорогах посилюється: кого і за що штрафуватимуть у 2026Відео

18:48

Вже продають майже за безцінь: один овоч рекордно впав у ціні

18:37

Повного завершення війни не буде - розкрито цікавий нюанс щодо переговорів

18:36

Жінка заявила, що "старіє в зворотному напрямку": у чому її секретВідео

Реклама
18:34

Хеллі Беррі розповіла, що вона не дозволяє нареченому робити в ліжку

18:30

ЛУН визначив ТОП-100 девелоперів України — інвестиційна група MOLODIST у лідерах новини компанії

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що насправді думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти