Чи можуть мобілізувати без 'розшуку' - адвокат попередила про нову тенденцію

Адвокатка заявила про поширення практики доправлення військовозобов’язаних до ТЦК навіть без формального розшуку, зокрема після оформлення ДТП.

Мобілізація в Україні - адвокат попередила про нову тенденцію / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Громадяни, які не перебувають в розшуку можуть бути мобілізованими

Якщо військовозобов'язаний, який перебуває в розшуку потрапить в ДТП - його можуть доставити до ТЦК та СП

Військовозобов'язані громадяни, які не перебувають в розшуку за ухилення та не мають підстав для відстрочки і бронювання можуть бути доставлені до ТЦК та СП для мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко

За словами адвокатки, набуває поширення практика, коли навіть у випадках, якщо особа формально не перебуває в розшуку, але не має підстав для отримання відстрочки чи бронювання, вживаються заходи для її доправлення до ТЦК.

"Не завжди ці дії виглядають коректно відповідно до вимог чинного законодавства, але фактично вони спрямовані на те, щоб особа проїхала в центр комплектування", - вказала вона.

Адвокатка Поліна Марченко також зазначила, що з її професійного досвіду у разі дорожньо-транспортної пригоди за участі військовозобов’язаного, який перебуває в розшуку, і якщо немає потреби в медичній допомозі (тобто йдеться про аварію без постраждалих), таку особу зазвичай доставляють до ТЦК. Під час оформлення ДТП поліція перевіряє персональні дані, і якщо виявляється порушення правил військового обліку або факт розшуку, це фіксується, після чого людину передають до територіального центру комплектування.

"Ключовий момент полягає в тому, що якщо людина не потребує медичної допомоги — тобто швидка не госпіталізує її з місця ДТП — у більшості випадків або винуватця аварії, або потерпілу сторону (це не має принципового значення) після оформлення матеріалів можуть доставити до ТЦК після оформлення ДТП", - резюмує вона.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

В Україні готуються зміни до процесу мобілізації - що пропонується

Як писав Главред, в Україні планують оновити підходи до мобілізації, зробивши акцент на розширенні контрактної служби та поступовій зміні чинних механізмів комплектування армії. Передбачається, що відповідні нововведення можуть бути представлені вже найближчим часом. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

За його словами, одним із головних напрямів реформи стане збільшення кількості військовослужбовців, які проходитимуть службу на контрактній основі. Очікується, що такий підхід дасть змогу скоротити обсяги мобілізації та зробити проходження служби більш прогнозованим для громадян.

"Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контракту, а мінімізуємо кількість мобілізованих, це зможе істотно змістити акценти в мобілізаційних заходах", - зазначив він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підходи до контролю за дотриманням правил військового обліку й мобілізації можуть змінитися. Адвокатка та керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко зазначала, що одним із головних напрямів стане подальша цифровізація процесів і автоматизація виявлення порушень. Вона пояснила це на прикладі системи автоматичної фіксації перевищення швидкості, коли камери зчитують номер автомобіля, визначають власника транспортного засобу та автоматично формують постанову.

Водночас в Україні готують зміни до принципів мобілізації, які передбачають ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Очікується, що оновлені правила можуть представити вже найближчими місяцями. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Разом із тим народний депутат Руслан Горбенко зазначив, що наразі в державі все ще немає цілісної системної політики щодо підготовки та подальшого продовження мобілізації.

Про персону: Поліна Марченко Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

