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Гірше, ніж після Фукусіми: Кошарна розповіла про наслідки можливої аварії на ЗАЕС

Анна Ярославська
16 червня 2023, 02:20
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Треба готуватися до гіршого, всі механізми з кризового реагування на можливу аварію на Запорізькій АЕС повинні бути відпрацьовані.
Ольга Кошарна, ЗАЕС
Якими можуть бути наслідки аварії на Запорізькій АЕС, розповіла Ольга Кошарна / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, скріншот

Незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна не виключає, що російські окупанти можуть влаштувати аварію на Запорізькій АЕС. Наслідки будуть жахливими - викиди небезпечного радіонукліду йод-131 будуть більшими, ніж після Фукусіми. Про це експерт розповіла в інтерв'ю Главреду.

За словами Кошарної, важка аварія з розплавленням активної зони за сценарієм Фукусіми моделювалася неодноразово Академією наук, Інститутом метеорології, а Держатомрегулювання публікувало це на своїх сайтах. Але це моделювання, як правило, розробляли для одного реактора, а на ЗАЕС їх шість.

"Лише для одного реактора викиди небезпечного радіонукліду йод-131, у якого короткий період напіврозпаду, були більші, ніж після Фукусіми. І менші, ніж під час Чорнобильської катастрофи, але це пов'язано більше з тим, що в тій аварії був інший механізм пошкодження реактора. Йод-131 - летючий, поглинається щитовидною залозою, після чого може розвиватися рак щитовидної залози. І тому п'ють для профілактики калію йодид, щоб цей йод не зміг проникнути в організм. А тепер уявіть, що таких реакторів шість", - розповіла експерт.

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Кошарна додала, що, згідно з одним з літніх варіантів моделювання наслідків аварії, був західний вітер.

"І вся ця радіоактивність дісталася Україні та Донбасу, а після пішла на Краснодарський край. За прогнозами, в разі дощу випадання цезію-137 на ґрунт в Краснодарському краї було таким, що 300 років ці землі не можна буде використовувати для сільськогосподарських потреб, тому що вважається, що спочатку повинно пройти щонайменше 10 періодів напіврозпаду, який для цезію-137 становить 30 років. Тобто дістанеться всім", - попередила незалежний експерт з питань ядерної енергетики.

За її словами, треба готуватися до гіршого, всі механізми повинні бути відпрацьовані. Влітку минулого року в Запорізькій області проходили навчання ДСНС, МОЗ, СБУ, МВС та інших служб з кризового реагування на аварію. Такі плани повинні бути розроблені в кожній місцевості, визначені зони обов'язкової евакуації залежно від масштабу викидів.

Кошарна додала, що на самій ЗАЕС реагування на можливу аварію повністю зруйновано, оскільки там тепер немає українських служб. Більш того, співробітників ЗАЕС з березня минулого року не пускають в підземний аварійно-кризовий центр, який є необхідним на випадок радіаційної аварії. Натомість російські окупанти зробили в кризовому центрі бомбосховище.

Експерт також вважає, що місії МАГАТЕ вже нічого робити на Запорізькій АЕС. Більш того, це може бути небезпечно для її представників.

"Я впевнена в тому, що росіяни візьмуть їх в заручники при виході зі станції. Ця місія вже не може вплинути на технічні рішення, навіть на переведення реактор в режим холодної зупинки. Вони не мають можливості вільно спілкуватися, за ними ходить перекладач з ФСБ. Також у них немає доступу до всіх приміщень ЗАЕС – зокрема, вони домагаються допуску до відкритого розподільного пристрою Запорізької ТЕС і досі їх туди не пустили. Тому навіщо вони там?!",- сказала Кошарна.

Ситуація на Запорізькій АЕС

6 червня 2023 року стало відомо про те, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко впав. Вода звідти необхідна для того, щоб атомна станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара залишити місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки і боєприпасів, тому ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції вирішили перевести в режим "холодної зупинки". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Інші новини:

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