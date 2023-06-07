"Зібрати тривожну валізку і документи": жителів Енергодара просять покинути місто

Жителям Енергодара радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами.

https://glavred.net/ukraine/sobrat-trevozhnyy-chemodanchik-i-dokumenty-zhiteley-energodara-prosyat-pokinut-gorod-10476283.html Посилання скопійоване

Запорізька АЕС під загрозою / Колаж Главред, фото Вікіпедія, соцмережі

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС.

"Нічого не змінюється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони загрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих загроз немає, але те, як експлуатується станція, тому, що там зроблені склади техніки, боєприпасів — на території станції, то зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною", - сказав Самойдюк в коментарі проекту Радіо Свобода Новини Приазов'я.

Так, жителів Енергодара просять покинути місто і територію навколо міста.

"Тим, хто не може цього зробити зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібраними документами, цінними речами та іншими засобами першої необхідності. Тому що якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти - ред.) будуть зобов'язані і змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", - додав заступник міського голови Енергодара.

Запорізька АЕС не працює

Варто відзначити, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відразу після підриву Каховської ГЕС повідомив, що в даний час після злочинного підриву окупантами Каховської ГЕС Запорізька атомна електростанція не працює. Всі блоки ЗАЕС вимкнені з мережі і знаходяться в охолодженому стані.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що на ЗАЕС окупанти встановили вогневі точки на реакторах. На супутникових знімках за березень помітно, що окупаційні війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторних будівель.

Російські окупанти почали влаштовувати провокації перед прибуттям місії МАГАТЕ. Окупанти неодноразово потужно обстрілювали Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС. Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Згодом президент країни-агресора Росії Володимир Путін видав указ і доручив передати Запорізьку АЕС під управління РФ. Згідно з текстом нагляд і використання атомної енергії ЗАЕС визначені до 2028 року.

Дивіться відео про те, що може статися на Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС:

Читайте також: