ЗАЕС опинилась у небезпеці через підрив Каховської ГЕС - Енергоатом

Сьогодні, 6 червня, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Станом на 08:30 ситуація на ЗАЕС контрольована.
Там пояснили, що внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Вода звідти необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, повідомили у Telegram-каналі Енергоатому.
"Внаслідок підриву рівня води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і системи безпеки ЗАЕС. Інфекційний станційний ставок-охолоджувач наповнень: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і це достатньо для потреб станції", - зазначили в Енергоатомі.
Дивіться відео про те, як російські терористи підірвали ГЕС у Каховці:
Окупанти підірвали Каховську ГЕС
6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.
У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).
Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.
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