ЗАЕС опинилась у небезпеці через підрив Каховської ГЕС - Енергоатом

Росіяни підірвали греблі Каховської ГЕС - це може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької АЕС.

https://glavred.net/ukraine/zaes-opinilas-u-nebezpeci-cherez-pidriv-kahovskoji-ges-energoatom-10475842.html Посилання скопійоване

ЗАЕС у небезпеці через підрив ГЕС / колаж: Главрде, фото: Вікіпедія, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 6 червня, Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Станом на 08:30 ситуація на ЗАЕС контрольована.

Там пояснили, що внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Вода звідти необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, повідомили у Telegram-каналі Енергоатому.

"Внаслідок підриву рівня води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і системи безпеки ЗАЕС. Інфекційний станційний ставок-охолоджувач наповнень: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і це достатньо для потреб станції", - зазначили в Енергоатомі.

Дивіться відео про те, як російські терористи підірвали ГЕС у Каховці:

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Більше цікавих новин: